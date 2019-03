Passarittaret aloittavat pudotuspelinsä tänään — 15-vuotias Passarit-lupaus odottaa otteluita innolla

Mikkelin Passarien naisten joukkue aloittaa 2-sarjan pudotuspelit kotiottelulla Turun Iskua vastaan tänään Lyseon salilla. Neljännesvälierissä pelataan kaksi ottelua, jonka yhteistulos ratkaisee, eli jokaisella erällä ja pallolla on merkitys, mikäli pelin lopputulos menee tasan.

Passarit lähtee ottelupariin hyvin valmistautuneena päävalmentaja Isto Heikkisen johdolla.

Kausi on mennyt hyvin ja nuori joukkue on kehittynyt paljon. — Ella Korhonen

Passareiden 15-vuotias yleispelaaja Ella Korhonen on nuoren Passarit-joukkueen lupaus ja odottaa innolla alkavia pudotuspelejä.

— Kausi on mennyt hyvin ja nuori joukkue on kehittynyt paljon, joten tyytyväinen täytyy olla, puntaroi Korhonen.

— Onnistuneet nuorten maajoukkuepelit olivat kauden kohokohtia ja nyt ovat edessä nämä pudotuspelit.

Korhonen ei pelaa lauantain kotiottelussa, vaan on C-junioreiden mukana Haukiputaalla ja liittyy sunnuntaina Turussa joukkueen mukaan. Korhonen arvioi otteluparista tulevan tiukkaa taistelua.

— Lounais-Suomesta tulee aina kovia joukkueita, mutta pudotuspeli ovat pudotuspelejä, joten kaikki on mahdollista, puntaroi Korhonen joukkueensa mahdollisuuksia.

Isä Mikko odottaa tasaista taistelua

Ellan isä Mikko Korhonen on juniorijoukkueen valmentaja ja ennakoi tyttärensä kanssa tulevaa otteluparia tasaiseksi. Jokainen pallo on tärkeä.

— Passareilla on aikaisempaa kokemusta pudotuspeleistä parin vuoden takaa, mutta tällä joukkueella ei ole kokemusta, joten pelaajille tämä on uusi tilanne. Turun Isku on keski-iältään kokeneempi joukkue, jolla on kokemusta pudotuspeleistä ja tiukoissa tilanteissa heiltä löytyy varmasti pallovarmuutta, arvioi isä-Korhonen tulevia pelejä.

Passarit saivat valita pelijärjestyksen ja päätyivät matkustamisen takia ottaa heti kotiedun.

— Sarjataulukossa Isku näyttää heikommalta joukkueelta, joka pelasi kauden samalla lailla kuin me, eli oli hyviä pelejä, mutta myös tappiota. Olemme katsoneet heidän pelejään tarkkaan, joten meillä on hyvä kuva siitä, miten he pelaavat, Korhonen jatkaa.

Kesällä Ellalla on muutto Kuortaneelle, jonne kootaan saman ikäluokan vuonna 2004 syntyneet maajoukkuepelaajat.

— Onhan se aika iso muutos, kun kaikki asiat pitää hoitaa itse, kuten pestä pyykit, mutta luottavainen olen, toteaa Ella muutoksesta.

Kuortaneelle muutto ei tarkoita seuran vaihtoa, joten myös jatkossa Ella Korhonen aikoo edustaa mikkeliläisseuraa. Haaveena tietysti olisi, että Mikkeliin saataisiin jopa pääsarjan joukkue, kun olosuhteetkin ovat Saimaa-stadiumin myötä nyt kunnossa.