Koronavirus on keskeyttänyt käytännössä kaiken liikuntatoiminnan, oli kyse sitten ammattimaisesti harjoittelevista joukkueista tai harrasteryhmistä. Keskeytys ja rajoitukset eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että liikunnan harrastaminen pitäisi lopettaa, muistuttaa Meijän Mikkeli-hankkeen projektipäällikkö Hannu Korhonen.

– Poikkeusoloissakin on hyvä pyrkiä pitämään kiinni rytmistä. Esimerkiksi unirytmi. Tarpeeksi ajoissa nukkumaan ja myös tarpeeksi ajoissa ylös. Ja myös ruokailurytmi. Jos liikuntaa tulee vähemmän, kannattaa myös miettiä, miten paljon syö, Korhonen sanoo.

Vaikeina aikoina on pyrittävä huolehtimaan myös omasta hyvinvoinnistaan, niin fyysisesti kuin henkisesti, sanoo Korhonen.

– Joskus tämä aika on kuitenkin ohi. Nyt on hyvä hetki asettaa itselleen oma tavoite tai unelma, ja mennä kohti sitä. Kun palataan normaaliin, niin silloin on saanut tehdä rauhassa asioita kotona ja on hyvässä kunnossa levänneenä.

– Liikunnastahan voi pitää vaikkapa päiväkirjaa. Tärkeää on kehittää oma systeemi. En oikein itse luota siihen, että joku tulee ja käskee tehdä jotain, Korhonen sanoo.

Kaverinkin kyllä saa mukaan, kun ottaa nykyaikaisen tekniikan käyttöön.

– Sparraajahan auttaa varmasti. Kuntopiiriä voi tehdä kaverin kanssa yhtä aikaa vaikka videopuhelun välityksellä.

Turvaetäsyys pitää muistaa

Mitä sitten tehdä?

Pelkästään suomalainen luonto tarjoaa jo paljon mahdollisuuksia. Etelä-Savossa luonto on aina lähellä, vaikka asuisi taajamassakin.

– Ensinnäkin, miksi lähden ulos? Ulkoilemaan voi lähteä retkelle. Pelkästään Mikkelissä on kymmeniä laavuja. Jo kävely on merkittävä liikuntamuoto, kannustaa Korhonen.

– Kunhan muistaa huolehtia turvaetäisyydestä, painottaa Korhonen.

Aurinkoisena lauantaipäivänä saattaa huomata liikkujien olevan ajan tasalla. Sopivin välein vastaan tulee pyöräilijöitä ja lenkkeilijöitä.

– Mikkelissä on todella hyvät reitit pyöräilyä varten. Luonto on nyt todella hienon näköistä, kun vähätkin lumet ovat sulaneet ja avarassa luonnossa näkee pitkälle.

– Frisbeegolfilla saa liikuntaan lisää haastetta. Pelkästään Mikkelissä on jo kolme hyvää rataa Kaihulla, Olkkolan koulun pihassa ja Siekkilän-Tuskun suunnalla, lisää satunnaisesti kiekkoja viskova Korhonen.

Korhonen odottaa, että luonnossa liikkumisen arvostus lisääntyy nyt, kun liikuntamahdollisuudet ovat totuttua rajallisemmat.

– Luonnon merkitys ihmisen hyvinvoinnillekin on iso.

Ville Niskanen Mikkeliläiset Pekka ja Pirjo Rimpiläinen luottavat pyöräilyyn.

Valokuvasuunnistus tulossa

Pelkkään luonnossa samoiluun ja polkupyöräilyyn mahdollisuudet eivät jää. Suunnistaminen on mahdollista kiintorastein ja mobiilisuunnistusratojen myötä.

– Meijän Mikkeli Sport-hankkeen pojat ovat kehittämässä valokuvasuunnistusta. Ajatuksena on, että suunnistuskohteisiin voi kävellä tai mennä pyörällä, Korhonen valottaa.

Rastipaikalla voi myös odottaa pieni tehtävä. Jos rastilta julkaisee kuvan Meijän Mikkeli-hankkeen Facebook-sivuilla, osallistuu arvontaan.

– Palkintona on osallistuminen Luonteri-pyöräilyyn ja mahdollisesti vielä muutakin.