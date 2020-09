Koko kesän ajan on kuiskuteltu siitä, alkaako kiekkokausi. Kyllä alkaa, mutta yleisörajoitukset, talousvaikutukset ja koronaviruksen läsnäolo tuovat taivaalle ennätykselliset määrät kysymysmerkkejä.

Jos joskus jääkiekkokauden on uutisoitu alkavan epävarmoissa tunnelmissa, kyse on ollut lähinnä yksittäisten joukkueiden pelillisistä tai taloudellisista lähtökohdista. Nyt, syksyllä 2020 tilanne on täysin toista maata.