Viikingit vei MP:ltä pisteen A-lohkon kärkikamppailussa

Jaakko Avikainen MP:n Lucas dos Santos ja Viikinkien Ville Varila väänsivät tiukasti .

Mikkelin Palloilijat joutui tyytymään yhteen pisteeseen Kakkosen kärkiottelussa FC Viikinkejä vastaan. Kuusi minuuttia ennen loppua tullut Viikinkien maali tasasi pisteet 1—1 (0—0) -lukemin.

— Varmasti kaveri on tyytyväisempi tähän tulokseen kuin me, kyllähän tämä tappiolta enemmän tuntuu, totesi MP:n valmentaja Janne Wilkman.

— Johtoasemasta kun menettää pisteet, niin se tuntuu aina pahalta, mutta ehkä tämäkin piste tuntuu jo loppukaudesta hyvältä.

Peli oli sinällään ihan kontrollissa, mutta passivoiduttiin maalin jälkeen. — Janne Wilkman

Ottelu oli kärkikamppailun arvoisesti tasainen. Avausjaksolla kumpikaan joukkueista ei saanut luotua monia maalintekopaikkoja, vaikka MP pystyikin hallitsemaan peliä. Aivan ottelun alussa Viikinkien Cico Tourelle tarjoteltiin paikkaa Vincent Bikanan harhasyötöstä, mutta Toure ei pystynyt ratkaisuihin.

MP:n siirtyi johtoon ottelun 50.minuutilla. Janne Kuhmonen nosti pallon laidalta ja ratkaisua rangaistusalueen sisältä pääsi yrittämään vuorostaan niin Lucas dos Santos kuin Joonas Nissinenkin. Viikinkien maalivahti Sam Jammeh torjui kahdesti, mutta kolmannella kerralla vuorossa oli maalin edustalla Denis Lima, joka onnistui maalinteossa.

— Peli oli sinällään ihan kontrollissa, mutta passivoiduttiin maalin jälkeen. Johtoasemassa olisi voinut yrittää pitempiä hyökkäyksiä, mutta ei onnistuttu

niissä, Wilkman totesi.

— Paikkoja toiseen maaliin oli, jolla olisi voinut tappaa pelin.

Viikingit painosti MP:n maalin jälkeen, mutta kotijoukkue näytti päässeen pälhäkästä, kunnes 86.pelimuutilla Ville Varila pääsi kuin varkain maalin tekoon maalin edustalta.

— Vaikutti halvalta maalilta. Vastustajalla ei ollut mitään suurempia paikkoja.

MP joutui vaihtamaan Filipe Mellon jo avausjaksolla loukkaantumisen takia. Uusi vahvistus Benno Hansilian pääsi puolestaan peliin ottelun 61. minuutilla.

— Pikku hiljaa pääsee mukaan, hyvin haastoi ja toi vaarallisuutta. Yksi laukaus maalia kohti.

Jaakko Avikainen MP:n Matti Kohonen (vas), Viikinkien Julius Remes ja MP:n Filipe De Mello kamppailemassa pallosta.

Ottelu Viikinkejä vastaan käynnisti MP:n kauden toisen kierroksen. Lohkoa johtava mikkeliläisjoukkue on ottanut 12:sta ottelusta 26 pistettä ja tappiosarakkeessa on edelleen puhdas nolla.

— Pitää olla tyytyväinen, että ollaan tappioitta, muutama tasapeli jäi harmittamaan, totesi WIlkman.

Nyt edessä on pitkä ottelutauko. Seuraavan kerran MP pelaa vasta 30.heinäkuuta, jolloin vastassa on Kiffen. Sunnuntaina 4.elokuuta vastassa on kotikentällä Jippo.

— Nyt on hyvä mahdollisuus vetää henkeä ja katsoa mitä keittoja keksitään loppukauteen. Kausi on pitkä ja pitää pystyä kehittymään.