Mäntyharjulla ei pelata pesäpallon Maakuntasarjaa — MäVi ei saanut tarpeeksi pelaajia

Pesäpallon Maakuntasarjan Kaakkoislohko pelataan ensi kesänä ilman Mäntyharjun Virkistystä. MäVi sai pesäpalloliitolta jatkoaikaa 15. päivä saakka, mutta joukkueeseen ei löytynyt riittävästi pelaajia.

— Koossa oli seitsemän koko kaudeksi sitoutunutta pelaajaa ja pari sellaista, jotka olisivat voineet pelata pari peliä. Kokemukseni on opettanut, ettei sellaisella määrällä kannata lähteä pelaamaan, joukkueen taustahahmo Jarkko Huilla kertoo.

Huillan mukaan joukkueeseen olisi tarvittu 15 sitoutunutta pelaajaa, jotta kausi olisi voitu viedä luotettavasti läpi.

— Viime kaudella meillä tuli tilanteita, jossa lähdettiin peleihin yhdeksällä pelaajalla ja sitten joku pelaaja loukkaantui. Se oli vaikeaa.

— Se harmittaa itseäni, että en saanut houkuteltua pelaajia, Huilla sanoo.

Paluu mahdollinen myöhemmin

Paluuta Maakuntasarjaan esimerkiksi ensi vuonna Huilla ei sulje pois. Tänä vuonna Mäntyharjussa keskitytään tutkimaan, josko seura saisi jalkeille juniorijoukkueita.

— Pesiskoulua on ollut monta vuotta, mutta se ei ole johtanut mihinkään, Huilla miettii.

MäVillä on aktiivinen salibandyjaosto, jonka pelaajien Huilla toivoo löytävän pesäpallon kesälajikseen.

— Pesäpallo on salibandyn pelaajalle erittäin hyvä kesälaji, joka kehittäisi pallosilmää.

— Salibandyssa kausi on vielä kesken, joten juttelemme heidän kanssaan myöhemmin. Pelaajia olisi tarpeeksi ainakin F- ja E-junnuihin, Huilla sanoo.

MäVin poisjäännin myötä Kaakkoislohkoon jää jäljelle kuusi joukkuetta. Pesäpalloliiton Savo-Karjalan aluevastaava Pirjo Mäkelän mukaan sarjan pelaamistapaan voi tulla muutoksia.

— Nyt on selvitettävä, mikä on muiden joukkueiden tilanne. Sarja pelataan todennäköisesti kolminkertaisena, jos muiden joukkueiden pelaaminen on ok, Mäkelä sanoo.