Kamppareille toivottu pelaajauutinen: Kimmo Huotelin jatkaa peliuraansa

Mikkelin Kampparien Bandyliigamiehistö on saanut toivotun lisäyksen ryhmäänsä, kun Kimmo Huotelin on tehnyt sopimuksen viime kauden hopeamitalistien kanssa. Kampparien kapteeni on harjoitellut joukkueen kanssa parisen kuukautta ja matkustaa muun joukkueen mukana ensi viikon keskiviikkona Ruotsiin harjoitus- ja otteluleirille.

Alkava kausi on 44-vuotiaalle Huotelinille 14:s Bandyliigassa. Otteluja Huotelinille on kertynyt 259, joissa hän on tehnyt 191 maalia ja antanut 172 maalisyöttöä.

Olin luottavainen, että Kimmo jatkaa jos vain paikat kestävät. — Antero Levänen

Kaksi kertaa Suomen parhaaksi jääpalloilijaksi valittu Huotelin on pelannut Bandyliigan ohella useita kausia Ruotsissa Målilla GoIF:ssä ja Edsbyns IF:ssä.

Huotelin harkitsi ja venytti ratkaisuaan syksyyn, mutta Kampparien päävalmentaja Antero Levänen oli varma Huotelinin jatkosta.

— Olin luottavainen, että Kimmo jatkaa jos vain paikat kestävät, kertoo Levänen.

Kamppareihin on liittynyt myös venäläisvahvistus, Artem Shekhovtsovia tuuraamaan tullut Ilya Sokolov. Venäjän pääsarjaan nousseesta Murman Murmanskista saapunut sivutuki ja alempi keskikenttämies on harjoitellut mikkeliläisten mukana lokakuun alusta.

Kamppareilla on nyt koossa 16 kenttäpelaajan ja kahden maalivahdin ryhmä. Rinki on pieni ja Levänen haluaisi siihen leveyttä lisää. Yhden maajoukkuetason pelimiehen kanssa asioista oli sovittu jo aika pitkälti, mutta hän päätti olla tulematta Kamppareihin.

— Leveys ei olisi pahitteeksi. 1-2 yleispelaajalle olisi vielä paikka. Sellaisille, jotka olisivat hyviä paikkaamaan mahdollisia reikiä.

— Tosi ohuella ollaan. Mutta jos ei tule loukkaantumisia, tälläkin ryhmällä pärjätään.

Ruotsin leiri ja Suomen cup seuraavana

Ruotsissa Kampparit pelaa kaksi harjoitusottelua ja treenaan kuusi kertaa reilun neljän päivän aikana. Harjoitusvastustajat eivät vielä ole selvillä.

— Se on yhtä paljon kuin Hänskissä kahden viikon aikana. Näissä ja Suomen cupin pelissä nuorisokaarti pääsee näyttämään osaamisensa, sanoo Levänen.

Näytön paikka on myös Sokolovilla, jolla on kuukauden koeaika.

— Ammattimieheltä vaikuttaa, mutta katsotaan nyt kun pääsemmeisolle jäälle.

Ruotsin leirin aikana selvinnee myös Shekhovtsovin kohtalo. Kampparien viime kauden tehomies on perhesyiden takia poissa ainakin vuodenvaihteeseen asti.

— Näemme Ruotsissa ja pääsemme juttusille. Siellä varmaan ratkeaa, palaako hän meille ensi vuonna.

Ruotsin matkan jälkeen Kampparit pelaa Suomen cupissa neljä ottelua Oulussa 26.–28. lokakuuta. Otteluissa Kampparit kohtaa Narukerän, OLSin, WP 35:n ja Akilleksen.

Bandyliigan avaus on Mikkelissä 16. marraskuuta. Tuolloin Mikkeliin saapuu JPS.

Kotijäälleen Hänskiin Kampparien on lupailtu pääsevän ensimmäisen kerran isänpäivän viikonloppuna (11.11.).

— Viime aikojen sääennusteet eivät mahdollista jään tekemistä. Kuun loppuun se menee, arvioi Levänen.