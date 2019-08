Alkukauden Ristiinan Pallossa pelannut Miikka Oinonen on joukkueen riveissä lauantaina, kun MP kohtaa Kouvolan Sudet.

Kokenut hyökkääjä Miikka Oinonen palaa loppukaudeksi Mikkelin Palloilijoihin.

Alkukauden Ristiinan Pallossa pelannut Oinonen on joukkueen riveissä lauantaina, kun MP kohtaa Kouvolan Sudet. Uransa viime kauteen "lopettanut" Oinonen on RiPassa pelannut tällä kaudella 10 ottelua ja tehnyt niissä 19 maalia.

— On kunnia-asia liittyä loppukaudeksi kasvattajaseuraan, joka on vielä kaiken lisäksi sarjakärjessä. Erityiskiitokset lähtevät Ristiinan suuntaan, kun he mahdollistivat tämän siirron, Oinonen sanoo MP:n tiedotteessa.

MP on tällä hetkellä Kakkosen A-lohkon kärjessä.

— Loppukauden tavoitteena joukkueella on varmasti pitää piikkipaikka ihan päätyyn asti ja sen eteen tehdään töitä niin yksilö- kuin joukkuetasolla sekä seurankin puolesta, Oinonen sanoo.

MP:n päävalmentaja Janne Wilkman on tyytyväinen kokeneen pelimiehen paluuseen.

— Alun perin meillä oli ajatus, että menemme nykyisellä ryhmällä loppukauden, mutta kun Miikka oli saatavilla, niin tiesimme saavamme hänestä iso avun loppukauden taistoon.