Mikkelin Palloilijoiden seuran kehitystyö on edennyt Palloliiton laatujärjestelmän kolmostasolle. Palloliiton laatujärjestelmä mittaa seuran urheilutoiminnan lisäksi myös esimerkiksi markkinointia ja johtamista.

Palloliiton laatujärjestelmä on viisiportainen ja siinä on mukana 194 seuraa. Kolmostasolle päässeitä seuroja on kuitenkin vain 13 ja ylemmille tasoille on päässyt seuroista 12.

– Meillä ei ole tarkoitus jäädä lepäämään laakereilla, vaan kehittää seuran toimintaa määrätietoisesti ja tavoitteellisesti tulevaisuudessakin kohti nelos- ja vitostasoja, MP:n puheenjohtaja Olli Heinikainen toteaa tiedotteessa.

Ykkösessä pelaavan MP:n lisäksi laatujärjestelmässä on mukana Mikkelin Pallo-Kissat. MiPK hyväksyttiin aiemmin syksyllä ykköstasolle.

– Tämä on palkinto hyvästä ja pitkäjänteisestä työstä, jota seurassa on viime vuosina tehty, sanoo Heinikainen.

MP:n valmennuspäällikkö Matti Kuitunen uskoo laatujärjestelmätyön realisoituvan myös parempana pelaajatuotantona.

– Urheilupuolella olemme saaneet otettua askeleita eteenpäin ja kehittäneet toimintaamme strategiamme mukaisesti. Olemme laittaneet pikkuhiljaa eri osa-alueita kuntoon ja jatketaan kohti seuraavaa tasoa.