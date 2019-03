Mikkelin Pallo-Kissojen miehistö on lähes valmis — "Laadun määrä on laajentunut viime kaudesta"

Mikkelin Pallo-Kissojen joukkue on 99-prosenttisesti valmis ensi kauden Kakkosen peleihin. Päävalmentaja Janne Moilasen mukaan suurin kysymys tässä vaiheessa on se, onko Antti Voutilainen pelikunnossa.

— Antin tilanne näyttää hyvältä. Hän ei vielä saa ottaa kontaktia harjoituksissa, mutta pystyy jo tekemään täydessä vauhdissa suunnanmuutoksia ja näyttää jo pelikuntoiselta, Moilanen kertoo.

Mikäli Voutilainen peliluvan saa, tuo hän punapaitaiseen ryhmään lisää vaihtoehtoja laidalle. Moilasen kaavailuissa Voutilainen voisi pelata vasemmalla, missä viime kaudella viiletti Isaac Kannah.

Lisäksi kaksi pelaajaa on ilmoittanut halukkuudestaan pelata kissapaidassa.

— Jos työkuviot saadaan järjestettyä, olemme heistä kiinnostuneita. Mutta tällä hetkellä joukkueeseen ei enää etsitä ketään, Moilanen kertoo.

Kirvesoja täydentää paketin

Viimeisin palanen MiPK:n joukkueeseen oli Ville Kirvesoja. Kirvesoja pelasi MiPK:ssa viime kauden ja teki sopimuksen Kakkoseen pudonneen JJK:n kanssa, mutta keskisuomalaisten luovuttua sarjapaikastaan paluu Mikkeliin oli edessä.

— Villellä on paljon hyviä ominaisuuksia. Hän tykkää pitää palloa, myös ahtaassa tilassa ja syöttää hyvin, Moilanen sanoo.

Viime kaudella Kirvesoja muodosti Antti-Pekka Kesosen kanssa tiiviin kaksikon MiPK:n keskikentällä. Kirvesoja pelasi 21 ottelua ja viimeisteli niissä kolme maalia.

— Ville on hyvä pelimies meille, tiivistää Moilanen.

MiPK on lisäksi tehnyt farmisopimuksen Ristiinan Pallon kanssa, joten Kolmosen pelit tarjoavat lisää peliaikaa.

17 sopimusta

Sopimuksia MiPK:lla on nyt koossa 17 kappaletta. Rinkiä täydennetään A-nuorilla, joita on ollut harjoituksissa pari-kolme kerrallaan. Edustusjoukkueen mukaan pysyvästi on noussut Toni Neuvonen.

— Toni harjoittelee edustuksen mukana, mutta pelaa tarvittaessa myös A:ssa, Moilanen sanoo.

Moilanen on tyytyväinen MiPK:n tämän hetken ryhmään. Harjoituspeleissä riittää kokeiltavaa.

— Joukkueessa on hyvä ja aito kilpailutilanne, sillä vaihtoehtoja on monta. Laadun määrä on laajentunut viime kaudesta. Paljon on ideoita, miten kaksi tiettyä pelaajaa toimii vierekkäin, Moilanen näkee.

MiPK pelaa seuraavan harjoitusottelun ensi lauantaina, jolloin Urpolaan saapuu samassa Kakkosen A-lohkossa pelaava Joensuun Jippo, jonka riveistä Pallo-Kissoihin talven aikana ovat vaihtaneet Nelson Appiah ja MiPK:n oma kasvatti Ville Teräsranta.

— Jippo on hyvä mittari tässä vaiheessa kautta, Moilanen ennakoi.