MP:lle kokemusta ja nuoruutta – Dudu hyökkäykseen, Otto Hautamo maalivahtiosastolle

Kokenut Dudu on pelannut Suomessa viimeksi vuonna 2016, jolloin Ykkösessä syntyi 13 ottelussa kuusi maalia. Molemmat hankinnat ovat käytettävissä keskiviikon MyPa-vierasottelussa.

Mikkelin Palloilijat on vahvistanut jalkapallon Ykkösen joukkuettaan kahdella pelaajalla. MP:n hyökkäyspäähän liittyy Mcpherlin Omagbemi Dudu (179 cm, 80 kg), pelaajanimeltään Dudu. Nigerialainen Dudu, 35 pelaa MP:ssä loppukauden kattavalla pelaajasopimuksella. Maalivahtiosastolle MP saa 18-vuotiaan Otto Hautamon HJK:n organisaatiosta.

– Olen nauttinut aina ajastani Suomessa ja nyt olen täällä takaisin pelaamassa. Olin viime viikolla ensimmäistä kertaa kaupungissa ja joukkueen mukana. Haluan tuoda kokemukseni ja positiivista energiaa joukkueeseen, Dudu kommentoi MP:n tiedotteessa.

Dudu tuli tutuksi suomalaiselle jalkapalloyleisölle Kuopion Palloseuran paidasta kaudella 2010, jolloin nigerialainen iski keltapaidassa kahdeksan osumaa kymmeneen otteluun. Kaikkiaan Dudu on tehnyt Veikkausliigassa 24 maalia. Edellisen kerran Dudu oli Suomessa kaudella 2016, jolloin hän osui kuudesti 13 ottelussa Ykkösessä FC Hakan paidassa.

Dudun edellinen seura on ruotsalainen Oskarshamn AIK, jonka kanssa tehty sopimus purettiin koronaviruksen vuoksi. Pelikokemusta on myös muun muassa Puolan ja Intian liigoista.

– Dudu on pelannut kovissa joukkueissa Veikkausliigassa ja ulkomailla. Hän on todellinen ammattilainen, jonka viimeisestä pelistä on muutama kuukausi aikaa. Uskon, että saamme hänet nopeasti pelikuntoon, MP:n valmentaja Juha Pasoja kuvaa Dudua.

Hautamo Ndjockin saappaisiin

MP joutui suuntaamaan katseensa pelaajamarkkinoille nigerialaisen maalivahdin Sammy Ndjockin lähdön ja hyökkääjä Irfan Sadikin loukkaantumisen myötä. HJK-taustainen Otto Hautamo (187 cm, 85 kg) siirtyy Mikkeliin peliaika mielessään. Hautamo kilpailee peliajasta Jonne Urosen kanssa.

– Tulen avoimin mielin seuraan ja Mikkeliin. Tämä on minulle hyvä mahdollisuus. Tavoitteenani on olla pelaavana maalivahtina, yhden poikien maaottelun pelannut Hautamo sanoo MP:n tiedotteesa.

Huuhtanen on tällä kaudella pelannut kaksi Kakkosen ottelua HJK:n reservijoukkue Klubi 04:n paidassa ja torjunut lisäksi yhden ottelun HJK:n A-nuorten SM-sarjajoukkueessa.

– Hautamo on tärkeä palanen maalivahtiosastollemme. Viime viikolla treeneissä hän nuoresta iästään huolimatta näytti kypsää osaamista. Hän paikkaa hyvin Sammyn lähdön ja kirittää Jonnea eteenpäin, Pasoja uskoo MP:n tiedotteessa.

Molempien pelaajien siirtopaperit ovat kunnossa, joten he ovat MP:n käytettävissä keskiviikkona. MP pelaa keskiviikkoa sarjatilanteen kannalta tärkeän ottelun Myllykosken Pallon vieraana.

Lähteet: Transfermarkt, Palloliitto.