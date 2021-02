Jalkapallon Ykkösessä pelaavan MP:n sopimuspelaajien määrä nousi 21:een, kun seura tiedotti tehneensä vuoden sopimuksen ranskalaisen Killian Denoualin kanssa. Maaliskuussa 22 vuotta täyttävä Denoual on pelipaikaltaan toppari, mutta sopeutuu myös laitapuolustajaksi tai keskikentän puolustaville paikoille.

– Hän on pallollisena taitava ja omaa hyvän syöttövalikoiman. Hän on tarpeeksi vahva kaksinkamppailuissa ja nopeuttakin löytyy, joten hän on hyvä vahvistus toppariosastollemme, MP:n päävalmentaja Juha Pasoja toteaa tiedotteessa.

Denoual on ollut Mikkelissä jo useamman viikon ja on pelannut MP:n paidassa kaksi harjoitusottelua. Siirtoasiat ovat kuitenkin vielä kesken, joten hänen pelaamisensa lauantain Suomen cupin ottelussa on vielä avoinna.

Suomi tulee tutummaksi

Denoualin edellinen seura on Dinan Lehon FC, joka pelaa Ranskan viidenneksi korkeimmalla sarjatasolla Championnat National 3:ssa. Aikaisempia seuroja ovat muun muassa Ranskan pääsarjastakin tutut Stade Rennais FC ja Stade Malherbe de Caen.

– Sen verran minulla on kosketusta suomalaiseen jalkapalloon, että olen pelannut yhdessä Timo Stavitskin kanssa Caenissa. Suomesta minulla ei vielä ole kamalasti tietoa, mutta tässä koko ajan opin uutta. Olin etukäteen nähnyt kauniita talvikuvia Suomesta, Denoual kertoo MP:n tiedotteessa.

– Olin vuosi sitten leikkauksessa ja huomasin, kuinka tärkeää ja mahtavaa jalkapallon pelaaminen on. Nyt on hienoa, kun saan tehdä sitä, mistä pidän ja olen todella kiitollinen MP:lle, joka luotti minuun. Nyt on minun vuoroni antaa takaisin seuralle ja näyttää taitoni. Voin luvata, etten tuota pettymystä, Denoual lupaa tiedotteessa.

Vesa Vuorela Viime kaudella Ykkösen peleissä vauhdikkaasti esiintynyt Topi Keskinen näyttää jälleen taitojaan maajoukkueleirillä.

Keskinen jälleen maajoukkuekomennukselle

Mikkelin Palloilijoiden edustajia nähdään jälleen myös maajoukkuetehtävissä, kun Topi Keskinen sai kutsun alle 18-vuotiaiden maajoukkueleirille. Keskiselle, 17, komennus on toinen, sillä hän oli leirillä myös lokakuussa.

Leiri järjestetään Eerikkilässä 25.–27. helmikuuta. Leirin ohjelmassa on myös sisäinen harjoitusottelu. Ikäluokan pelaajia pelaa myös ulkomailla, mutta koronavirustilanteesta johtuen leirille saapuu heistä vain Italian Bolognassa pelaava Kasper Paananen.

– Tämä on kiinnostava ikäluokka etenkin hyökkäyspään pelaajien osalta. Pelaajalla on sellaisia ominaisuuksia, jotka tarjoavat meille paljon vaihtoehtoja, joukkueen valmentaja Peter Lundberg sanoo Palloliiton sivuilla.