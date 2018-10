Jukurit nappasi toisen kiinnityksen Savon herruuteen, kun se kaatoi KalPan selvin 5—1-lukemin. Mikkeliläisryhmä katkaisi samalla kolmen ottelun mittaisen tappioputkensa.

KalPallakin oli ottelussa omat hetkensä varsinkin toisen erän alussa, mutta Jukurit piti sen poissa parhailta tekopaikoilta tehokkaasti halliten kaksinkamppailuja. Toisen erän lopulla Jukureiden iskemät kaksi osumaa olivat ottelun kannalta ratkaisevat.

— Meidän pelihän on kestänyt pelistä toiseen ja ollaan pystytty luomaan riittävästi paikkoja. Toisinaan ne menee ja toisinaan ei, tänään ne meni. Sitä työtä meidän pitää vain jatkaa, totesi Jukureiden päävalmentaja Pekka Kangasalusta.

Jukurit aloitti vahvasti, kun kapteeni Miika Roine täräytti 1—0-osuman vain 36 sekunnin pelin jälkeen.

Vauhdikkaassa erässä nähtiin myös pieni painiottelu Nestori Lähteen ja Otto Leskisen ottaessa yhteen.

Lähde selvisi tilanteesta kahden minuutin rangaistuksella ja Leskiselle tuomittiin 2+2-minuuttinen. Turo Asplund sivalsi tilanteesta seuranneella ylivoimalla Jukurit kahden maalin karkumatkalle.

Jukurit piti KalPan todelliset tekopaikat erässä melko vähissä, mutta kuopiolaisvieras nousi kuitenkin maalin päähän erän jälkimmäisellä puoliskolla. Purkukiekko pomppasi onnekkaasti pleksin reunasta Aleksi Klemetille, jonka laukauksen Mikko Nuutinen ohjasi maaliin.

Toinen erä alkoi KalPan tahtiin

Vierailija aloitti toisenkin erän vahvasti pyörittäen peliä, vaikkakin Jukurit onnistui heidät pitämään edelleen laidoissa. Pekka Kangasalustan ottaman aikalisän jälkeen Jukurit pääsi jälleen hyökkäyspeliinsä kiinni ja sai luotua tilanteita Denis Godlan vartioimalle maalille.

Verkkokin heilui kahdesti erän jälkimmäisellä puoliskolla, kun Julius Vähätalo ja toistamiseen osunut Asplund iskivät lukemat 4—1:een minuutin välein syntyneillä osumilla.

— Siinä oli vain pitkä pyöritys omissa sillä ketjulla ja otettiin aikalisä, ettei väsymyksen takia kolahda omissa. Ehtivät jätkäkin sopimaan miten tullaan alueelta ulos.

— Pystyttiin sen jälkeen yksinkertaistamaan ja viemään se peli syvemmälle. Sitä kautta peli alkoi kääntymään sitten meille.

Jukureille johtoasemassa pelaaminen on tuottanut ajoittain vaikeuksia. KalPaa vastaan se kuitenkin piti pelin vahvasti hallussaan myös päätöserässä ja Hotakainen viimeisteli tyhjään maaliin 5—1-loppulukemat.

— Tämä on kasvuprosessi ja nyt saatiin taas hyvä onnistuminen väliin. Tästä pitää vain oppia, hölmöjähän me oltaisiin jos tämä painettaisiin unholaan. Luulen, että koko ajan enemmän ja enemmän löytyy se, mitä me halutaan olla, Kangasalusta lausui.

Hyökkääjänä pelaamiseen oli totuttelemista

Jukurien Aleksi Saloselle KalPa-ottelu hieman tavallisuudesta poikkeava. Puolustajan roolissa tavallisesti pelaava Salonen sai lauantaiaamuna tiedon, että hän pelaa hyökkääjänä illan ottelussa.

— Meillä on tuossa kokoonpanossa vähän vajausta, niin aamulla sitten pohdittiin että onnistuuko tälläinen. Sanoin vaan, että kaikki vaan mitä voiton eteen tarvitaan ja se riitti tänään onneksi.

Täksi kaudeksi Jukureihin siirtyneelle Jyp-kasvatille hyökkääjän rooli ei ole kuitenkaan täysin vieras. Hän pelasi viime kaudella myös Tapparassa loukkaamtumissuman aikaan keskushyökkääjänä.

Jaakko Avikainen Jukurien Aleksi Salonen pysäytti KalPan Balasz Sebokin etenemisen Jukurien maalin kulmalla. Samalla Markku Flinck piti huolen, ettei KalPan kultakypärä Kai Kantola pääse pahantekoon Sami Rajaniemen maalilla.

Markku Flinckin ja Joonas Kalliolan kanssa kolmosketjun muodostanut Salonen myönsi, että uuteen rooliin oli totuttelemista.

— Aikalailla raskaampaa tuo hyökkääjänä oleminen on varsinkin, kun pakki menee laituriksi. Se on vähän kuin viivaluistelua vetäisi. Ei osaa sijoittua samalla tavalla ja loivat kaarrokset jää tekemättä. Välillä meinasi tulla keuhkot pihalle, mutta ei auttanut kuin puristaa, Salonen naurahti.

Salonen ei Jukureiden 5—1-voittoon päättyneessä kamppailussa tehoille päässyt, mutta sai päävalmentaja Pekka Kangasalustalta kehut.

— Haettiin hyökkäykseen jämäkkää pelaamista sitä kautta ja ”Sählä” pelasi kyllä pirun hyvän pelin. Oli iso palanen tätä yhden voiton tarinaa.

Kolmen ottelun tappioputken katkaiseminen maistui myös Saloselle.

— Haluttiin saada tappiokierre poikki ja hyvä kotipeli tuohon. Se näkyi tuossa tekemisessä: oli uhrautuvaa, mutta löytyi myös se sopiva raikkaus tuohon. Onneksi saatiin useampi maali tuohon, niin näki oikein kuinka se rentoutti jätkiä.

Katso ottelun maalikooste täältä:

Näin pelattiin

1. erä: 0.36 Miika Roine (Turo Asplund, Jimi Jalonen) 1—0, 8.52 Turo Asplund (Teemu Henritius) 2—0yv, 13.35 Mikko Nuutinen (Aleksi Klemetti, Ryan Wilson) 2—1.

Jäähyt: 4.42 Antti Jaatinen J 2 min, 7.40 Otto Leskinen K 2+2 min ja Nestori Lähde J 2 min.

2. erä: 30.12 Julius Vähätalo (Valtteri Hotakainen) 3—1, 31.13 Asplund (Jalonen, Jesper Piitulainen) 4—1.

Jäähyt: 23.16 Hotakainen J 2 min, 40.00 Konsta Mäkinen K 2 min.

3. erä: 58.10 Hotakainen 5—1tm.

Jäähyt: 42.29 Lasse Lappalainen K 2 min, 51.40 Aleksi Salonen J 2 min ja Aleksi Klemetti K 2 min.

Jäähyt yhteensä: Jukurit 4x2 min=8 min, KalPa 5x2 min=10 min.

Maalivahtien torjunnat: Sami Rajaniemi Jukurit 10+5+5=20, Denis Godla KalPa 13+6+2=21 (pois 51.40-53:26 ja 56.47-58:10).

Erotuomarit: Kristian Vikman, Juho Ylä-Rotiala (Pasi Nieminen, Jussi Välisaari)

Yleisöä: 3 100.