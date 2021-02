Ilmapiiri on luottavainen neljän pelin viikon jälkeen.

Jääkiekkoliigan Mikkelin Jukurien valmentaja Marko Kauppinen on tyytyväinen joukkueen viime aikaisiin otteisiin. Viime viikon neljästä pelistä saldona oli kaksi voittoa ja erikoisia tilastoja.

– Viikko oli hyvä. Tasakentin pelatessa pystyimme olemaan vastustajaa edellä, Ässiäkin vastaan tilastojen valossa, vaikka tulos pelissä oli mitä oli, Kauppinen toteaa.

Ässät voitti Jukurit maalein 7–0, mutta Jukurit voitti esimerkiksi ottelun laukaukset. Tapparaa vastaan Jukurien kohtaloksi koituivat jäähyt.

– Iso ongelma on jäähyt ja se koskee meitä kaikkia, sanoo Kauppinen.

Kauppisen osalta Tappara-ottelu päättyi kesken, kun tuomaristo ohjasi Jukuri-luotsin katsomon puolelle. Asia on Kauppisen mukaan loppuun käsitelty.

Jäähyily on pahentunut

Jukurit on kuluttanut rangaistujen penkkiä ahkerasti vasta kauden edetessä, sillä syksyn ensimmäiset parikymmentä peliä joukkue selvitti vähin jäähyin.

– Olemme asiaa puhuneet ja käsitelleet. Isossa kuvassa jäähyjen määrää on karsittava. Pari-kolme jäähyä on sopiva määrä, ja jos ne otetaan vielä vastustajan maalitilanteista. Nyt jäähyjä on tullut paljon kaukana omasta maalista.

– Meidän on päästävä tasakentin pelaamiseen paremmin. Alivoimalla rytmi hajoaa, kun osa pelaa ja osa istuu penkillä. Jyväskylässä näki heti, miten vähillä jäähyillä peli on selkeämpää.

Perjantaina Jukurit tyrmäsi Jypin maalein 5–1 ja Sami Rajaniemelle kertyi vain 13 torjuntaa.

– Jäähyt ovat yksilön vastuusta kiinni. Miten maila mihinkin väliin laitetaan. Toivottavasti saamme asiat kuntoon.

Yli puolet on voitettava

Jukureilla on runkosarjaa pelaamatta 25 ottelun verran. Kauppinen luottaa joukkueensa mahdollisuuksiin.

– Pelejä on enemmän jäljellä päävastustajia vastaan. Suurin osa peleistä kärkijoukkueita vastaan on jo takana. Lopuista peleistä meidän on voitettava yli puolet.

Tällä viikolla Jukureilla on ohjelmassa vain kaksi ottelua. Tänään Mikkeliin saapuu vieraskiertueella oleva Oulun Kärpät, joka pelasi tiistaina Lappeenrannassa.

– Haastoimme Kärpät hyvin Oulussa. He ovat tasokas nippu, joka pystyy pelaamaan todella nopeaa pystysuunnan kiekkoa. Työmoraali ja kärsivällisyys on säilyttävä heitä vastaan.

Pulkkinen palaamassa

Sairastuvan puolelta Jukurit on saanut hyviä uutisia. Teemu Pulkkinen pelannee tällä viikolla ja Jesper Piitulaisen paluukin lähenee.

– Onko tällä vai ensi viikolla, kun Piitulainen pelaa. Jaakko Haarti on pois pidempään.

Jukurien puolustus kapenee tosin kahden maajoukkuemiehen verran, kun Axel Rindell ja Tshekin Jakub Galvas ovat EHT-turnauksessa. Ketterästä lainalle saapunut Saku Forsblom debytoinee perjantaina.

– Forsblom on ollut mukana vasta vähän. Annetaan hänelle muutama harjoitus alle ja lasketaan perjantaina mies irti, Kauppinen linjaa.