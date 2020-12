Mikkelin Palloilijoiden viime kauden paras maalintekijä Antti-Ville Räisänen jatkaa joukkueessa vuoden jatkosopimuksella. Räisänen, 22, oli viidellä tehdyllä osumallaan MP:n tehokkain pelaaja Ykkösessä.

– Kausi paineltiin kovalla rytmillä läpi ja muutamaa isompaa loukkaantumista lukuun ottamatta jätkät pysyivät kyllä hyvin kunnossa loppuun asti. Itsellä loppukauden aikana tullut pikkuvamma hieman hidasti lopussa menoa, mutta täytyy olla kiitollinen, että säästyttiin sen isommilta kolhuilta, keskikenttäpelaaja kertaa.

Räisänen ja Iiro Äijö nousivat otsikoihin vapaapotkuilla, joita pelaajat harjoittelivat koronatauon aikana. Räisäsen lapikkaasta syntyi Äijön tavoin muutama näyttävä osuma kauden mittaan.

– Kova omatoimijakso Iiron kanssa siinä huhtikuussa viritti kyllä koneen sitten parempaan kuntoon heinäkuun pelejä ajatellen, kun kausi pääsi vihdoin starttaamaan, Räisänen kertaa MP:n tiedotteessa.

Räisäsen jatkon myötä MP:llä on nyt 15 sopimusta ensi kaudeksi. Lisää seuran mukaan on luvassa tammikuussa, jolloin joukkue aloittaa yhteisharjoitukset joulunpyhien jälkeen. Sopimuspelaajien joukossa on uusia pelaajia ja myös jatkosopimuksen tehneitä.

Räisäsen sopimuksesta kertoi ensimmäisenä Mikkelin Kaupunkilehti.