Mikkelin kaupunki jatkaa yhteistyötä Etelä-Savon urheiluakatemian kanssa – Akatemia on suosittu etenkin Mikkelissä

Mikkelin kaupunki on jo vuosikymmenen ajan tehnyt yhteistyötä Etelä-Savon urheiluakatemian kanssa. Se jatkuu edelleen, sillä kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi ensi vuoden kattavan yhteistyösopimuksen kokouksessaan torstaina.

Yhteistyöllä edistetään peruskoulussa ja lukiossa opiskelevien, kansalliseen tai kansainväliseen menestykseen tähtäävien nuorten urheilijoiden harjoittelumahdollisuuksia ja heidän harjoittelunsa ja opintojen yhdistämistä.

Akatemiaopiskelijoiden määrä on Mikkelissä maakunnallisesti arvioiden erinomainen, sillä tällä hetkellä mukana olevasta 470 nuoresta noin 260 käy kouluaan Mikkelissä.

– Minusta on merkittävää, että akatemianuorten määrä on Mikkelissä kasvusuunnassa jopa viime lukukauden jälkeen, koronasta huolimatta, sanoo koordinaattori Kimmo Liukkonen.

Menestystarinoita on tullut

Menestystarinoitakin on matkan varrella kertynyt. Urheiluakatemian opiskelijoista esimerkiksi Topi Keskinen ja Peetu Kerminen ovat maajoukkuetasoisia juniorijalkapalloilijoita. Jääkiekkopuolella Mikko Kokkonen ja Henri Nikkanen valittiin nuorten MM-kisajoukkueeseen, molemmat ovat olleet Urheiluakatemiassa peruskoulun puolella. Myös esimerkiksi menestynyt korkeushyppääjä Jessica Kähärä on ollut mukana Urheiluakatemiassa.

Yhteistyö perustuu siihen, että Urheiluakatemia järjestää valmennusta parina päivänä viikossa ja kaupunki tarjoaa vaadittavat liikuntatilat. Akatemiavalmennus täydentää nuorten urheilijoiden omaa valmennusohjelmaa. Lisäksi tarjolla on erilaisia tukipalveluja, kuten urheilufysioterapeutin ohjausta.

Kulupuolella kaupungin osuus on 5 000–13 000 euroa per urheilija per lukuvuosi. Akatemiaan valitut maksavat urheilijamaksun, joka on 90–180 euroa lukuvuodessa.