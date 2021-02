Jasmin Kähärä hyvässä viestivireessä nuorten MM-hiihdoissa, Jussi Karkkulainen piirin paras SM-ladulla

Uusi päivä ja hiihtotavan vaihdos vapaasta perinteiseen toi Mikkelin Hiihtäjien Jasmin Kähärälle hyvän vireen U23-sarjan 4x5 kilometrin sekaviestiin Vuokatissa.

Kähärä hiihti Suomen seitsemänneksi sijouttuneessa joukkueessa aloitusosuuden.

Kähärän jälkeen kotijoukkueen viestiä veivät Petteri Koivisto, Remi Lindholm ja Emmi Lämsä.

Kähärä tuli ensimmäiseen vaihtoon kymmenentenä 52 sekuntia johdossa olleen Norjan jälkeen.

– Tänään pystyin paremmin taistelemaan kuin perjantain kympillä. Pikkuinen nukahdus tuli puolimatkassa, enkä päässyt mukaan edellä menevään ryhmään. Hiihdin sitten Italian peesissä vika nousuihin.

– Reisi oli lopussa aika kankea, mutta sain pysyttyä kannassa kiinni. Ei tämä ihan parasta menoani ollut, mutta yritin vain taistella, ettei tulisi liikaa eroa, Kähärä sanoi.

Perinteinen kulkee paremmin pakkasella

Kovalla pakkasella Kähärä hiihtää mieluummin perinteistä kuin vapaata.

– Tämmöisellä kelillä latu on liukkaampi kuin luistelu-ura. Lisäksi kova latu kestää potkun alla. Vapaalla tuppaan liu'uttamaan suksea turhan paljon. Liukkaalla ja liippakelillä vapaa sujuu paremmin, Kähärä totesi.

Ensimmäinen vuosi 23-vuotisten sarjassa MM-tasolla antoi Kähärälle uskoa eniten sprinttiin.

– Pientä steppiä on tullut. Varsinkin sprintin puolella on tehty oikeita asioita. Se on menossa hyvään suuntaan.

- Omat ominaisuudet ovat sprinttiin paremmat kuin distanssimatkoille ja sprinttiin haluan satsata jatkossakin. Ensi vuosi on arvokisoissa sprintissä vapaan vuosi ja siihen varmasti panostetaan treenikaudella, Kähärä kertoi.

Suomelle kolmas mitali

Sunnuntaina Vuokatissa Suomi sai kisojen kolmannen mitalin, kun U20-sarjan pojat hiihtivät hopealle 4x5 kilometrin viestissä. Joukkueessa hiihtivät Niilo Moilanen, Niko Anttola, Eemil Helander ja Alexander Ståhlberg.

U20-sarjan tytöt sijoittuivat viestissä seitsemänneksi joukkueella Vilma Ryytty, Siiri Kaijansinkko, Ida Haapala ja Hilla Niemelä.

Sakari Kekki Jussi Karkkulainen sivusi parasta SM-sijoitustaan.

Karkkulainen piirin paras Pyhäjärvellä

Mikkelin Hiihtäjien Jussi Karkkulainen sijoittui 24:nneksi SM-hiihtojen 15 kilometrin vapaan tyylin kilpailussa Pyhäjärvellä.

Voittajalle Iivo Niskaselle Karkkulainen jäi 3.38 minuuttia.

Sijoitus sivuaa 24-vuotiaan Karkkulaisen yleisen parasta SM-tulosta 50 kilometrin hiihdosta vuodelta 2019.

– Kyllä minä vähän parempaa odotin, mutta ihan tyytyväinen olen tähänkin. Tuolla ruuhkassa vauhdinjako ei ollut optimaalinen.

– Positiivistä on kuitenkin huomata, että hiukan huonollakin hiihdolla sijoittuu tuolle tasolle. Se antaa uskoa, että kun tulee nappihiihto, niin pystyy paljon parempaan, Karkkulainen tuumasi.

Loppupään lähtijänä Karkkulainen sai maistaa Markus Vuorelan ja Ristomatti Hakolan vauhtia.

– Alussa hiihdin riskillä kolmisen kilometriä Vuorelan kannassa, mutta siitä piti rauhoittaa, että jaksaa toisenkin puolikkaan tulla.

– Kympin jälkeen lähti taas uudelleen kulkemaan Hakolan peesissä. Se oli sellaista kyytiä, että jalat rupesivat kramppamaan. Sain kuitenkin sinniteltyä kunnolla maaliin, Karkkulainen kertoi.

Tuleva tohtori

Karkkulainen kuuluu akateemisten hiihtäjien kaartiin. Viime vuoden lopulla hän valmistautui oikeistieteen maisteriksi.

– Samalla sain Joensuun yliopistolla ylennyksen projektitutkijaksi. Opiskelua aion vielä jatkaa tohtorin tutkintoon. Väitöskirja vienee nelisen vuotta.

– Hiihtoa aion myös jatkaa. Opiskelu ja työ tuo hyvää vastapainoa urheiluun. Kun on hyvässä kunnossa, niin opiskelukin sujuu paremmin, Karkkulainen sanoi.

Piirinmestaruuskisoissa Karkkulaisen selvästi voittanut Vili Hämäläinen jäi nyt seurakaveristaan 18 sekuntia sijoittuen 29:nneksi.

Juvan Urheilijoiden Matias Lantta oli 34:s ja Jeremias Lipsanen oli 40:s.