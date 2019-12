Jukurit kadotti peli-ilonsa Porissa — "Nyt on pitkä bussimatka aikaa miettiä, mitä on tehty ja mitä jätetty tekemättä"

Itsenäisyyspäivän aaton liigakamppailussa oli periaatteessa kaikki ainekset huikeaan näytökseen. Joukkueet olivat ennen ottelua vain pisteen päässä toisistaan, ja Jukurit vain pisteen etäisyydellä kaivatusta sijasta kymmenen.

Tarkalleen sanottuna sekä Jukurit että Ässät pelaavat jo siitä, että runkosarjapelien panos ei katoaisi pois tammikuun aikana. Loukkaantumisia on molemmilla, ja porilaisnipussa on harrastettu myös pelaajien huilivuorojen kierrätystä.

Perjantaipelin avauserässä Jukurit hallitsi laukaisutilastoja, sillä Ässien Daniil Tarasov torjui kaikkiaan 20 kertaa, kun taas Sami Rajaniemelle riitti neljä torjuntaa.

Ottelu lämpeni vähitellen, ja Jukurit pääsi kuljettajan paikalle, kunnes antoi pelin hallustaan.

— Ensimmäisessä erässä nähtiin, että kun jokainen on täysillä matkassa, pelaamisemme on hyvää. Tällä kerralla voi katseet kääntää siihen, että tuolla laukaisumäärällä saadaan aikaan nolla maalia, Jukureiden hyökkääjä Jesper Piitulainen arvioi.

— Jotenkin päästimme pelin käsistämme. Nyt on pitkä bussimatka aikaa miettiä, mitä on tehty ja mitä jätetty tekemättä. Kun jokainen saa oman pakettinsa kuntoon, se muuttuu koko joukkueen voimaksi.

Tanukselle maali ja suihkukomennus

Ässät-peli oli Piitulaiselle tavallista merkittävämpi tapahtuma, vaikka se päättyi Jukureiden 1—5-tappioon. Edellinen hänen pelaamansa ottelu oli 16. lokakuuta Sportia vastaan. Piitulainen myös pääsi mukaan pyörittämään ylivoimaa, jonka aikana Kristian Tanus iski tämän kauden ensimmäisen maalinsa.

— Kropassani on ehjiäkin osia, joten olen pystynyt suorittamaan ammattiani. Seitsemän viikkoa on kuitenkin pitkä pätkä olla pois, ja pikakomennuksella hypättiin suoraan syvään päähän. Pelituntuma on kateissa väkisinkin, enkä tässä pelissä lähtenyt mitään ihmeellistä hakemaankaan, Piitulainen mietti.

Tanuksen ilta päättyi mikkeliläisjoukkueen kannalta murheellisesti. Turhautunut huitaisu Tommi Taimeen Jukureiden hyökkäyspäädyssä tuotti 19-vuotiaalle hyökkääjälle ulosajon. Keskustelua syntyi siitä, että ensin tilanteesta tuomittiin kaksiminuuttinen, ja hetken pohdinnan jälkeen Tanus ohjattiin lopulta isoista ovista ulos. Vain minuuttia myöhemmin Otto Kivenmäki vei Ässät jo kahden maalin johtoon.

— Kostojäähy 60 metrin päässä omassa maalista on kova teko joukkuetta kohtaan. Ässät oli silti parempi, emmekä kaatuneet pelkästään siihen, Jukureiden päävalmentaja Pekka Kangasalusta harmitteli.

— Kahden minuutin jäähy oli selvä asia, mutta ei päätuomari Lassi Heikkisen pitäisi leikkiä lääkäriä. Tuomari katsoi, että kädessä oli kuhmu, ja tuskin tuomari on käynyt jokaista tarkistamassa ennen peliä. Onhan se voinut tulla vaikka viime pelissä.