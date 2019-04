MiPK tasoihin Urpolassa, MP puolestaan Myllykoskella

Tommi Ekmarkin maali nosti Mikkelin Pallo-Kissat 1—1 (0—1)-tasapeliin FC Vaajakoskea vastaan. MiPK kokeili Urpolassa pelatussa harjoitusottelussa uudenlaista keskikentän miehitystä.

— Pelasimme siten, että meillä oli kymppipaikalla kaksi ja keskikentällä yksi pohjapelaaja. Koetimme sillä päästä paremmin vastustajan taskuihin ja muutama hyvä kuvio olikin. Hyökkäyspäässä tuli kuitenkin paljon vääriä valintoja, MiPK:n valmentaja Janne Moilanen kertoi.

— Hyökkäyspeli oli kokonaisuutena nihkeää, mutta Tommin nostaminen ylös tuotti taas maalin. Puolustussuuntaan joukkue pelasi hyvin, sillä vastustajalla oli vain vähän paikkoja. FCV oli hyvä joukkue, joka on muuttunut kevään aikana paljon, jatkoi Moilanen.

MiPK:n piti pelata ensi viikonloppuna Savilahden Urheilijoita vastaan, mutta ottelu peruuntui ilmeisesti SavU:n kokoonpanovaikeuksien takia.

— Etsimme ensi viikonlopuksi vielä vastustajaa harjoituspeliin. Muuten meillä ei olisi ennen kauden alkua kuin peli MP:tä vastaan, Moilanen totesi.

MyPa nousi tasoihin

Mikkelin Palloilijat pelasi 2—2 (1—0)-tasapelin Ykköseen viime kauden päätteeksi nousseen Myllykosken Pallon vieraana. Toisella jaksolla hyvin pelanneelle MP:lle maalasivat Filipe Mello ja Tomi Janhunen.

Janhusen osuma vei MP:n johtoon, mutta MyPan molemmat osumat viimeistellyt Rony Huhtala osui 83. minuutilla.

— Pelillisesti ottelu oli samaa tasoa kuin Pepoa vastaan, eli ihan hyvään suuntaan olemme menossa. Pelissä alkaa näkyä niitä juttuja, mitä olemme hakeneet. Tietysti harmi, että kaveri pääsi lopussa vielä tasoittamaan, MP:n Janne Wilkman kertasi.

Wilkman oli tyytyväinen joukkueen hyökkäyspelaamiseen, mutta alakerrassa riittää vielä tehtävää.

— Vastustajan pallonhallintavaiheen puolustamisemme on hyvässä kunnossa, mutta vastahyökkäyksiä vastaan pelaamisessa on vielä pieniä juttuja, jotka on laitettava kuntoon, mutta tässä on vielä neljä viikkoa aikaa, tuumi Wilkman.

MP pelaa ensi viikonloppuna Kuopiossa KuFua vastaan. Kenraaliharjoitus ennen alkavaa kautta on paikallisvääntö MiPK:n kanssa 25. huhtikuuta.