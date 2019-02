Luvassa tasaista vääntöä — Ensimmäistä kertaa järjestettävä Saimaan maakuntaviesti houkuttelee 12 joukkuetta Savonlinnaan

Sääntöuudistus on varmistanut joukkueiden paremman iskukyvyn.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Saimaan maakuntaviesti kerää samalle lähtöviivalle tulevana laskiaissunnuntaina 12 joukkuetta taistelemaan yhdistetysti Etelä-Savon sekä Etelä-Karjalan herruudesta.

Kun viime vuonna Suur-Savon maakuntaviestiin osallistui seitsemän ja Etelä-Karjalan viestiin neljä joukkuetta, ollaan osallistujamäärään Suur-Savon Hiihdossa tyytyväisiä.

— Onhan se positiivista, että osallistujamäärä kasvoi, kun viestit yhdistettiin, Suur-Savon Hiihdon Markku Kaipainen toteaa.

Hän odottaa kisasta tasaista ja jännittävää koitosta. Sääntöuudistus on varmistanut joukkueiden paremman iskukyvyn ja toisaalta on myös varmistanut, että nykyiset joukkueet on pystytty kokoamaan ohi kuntarajojen Etelä-Savon että Etelä-Karjalan maakunnan alueelta.

— Nimilistoja katsellessa ei voi yhtään tietää kuka kisan vie, Kaipainen povailee.

Talven menestyneimmistä hiihtäjistä ovat poissa Jasmin Kähärä, Noora Tivinen, Vilma Jylhä ja Vili Hämäläinen, jotka olisivat olleet kovia vahvistuksia Mikkelin ja Savonlinnan joukkueisiin.

Lapset ladulle ensiksi

Ennen maakuntaviestiä ladulle pääsevät lapset minimaakuntaviestin puitteissa. Myös siellä osallistujamäärä on hieman kasvanut edellisestä vuodesta.

— Viime vuonna meillä oli Suur-Savossa viisi joukkuetta ja Etelä-Karjalassa neljä. Nyt kasassa on kymmenen joukkuetta. Nyt kun he kisaavat yhdessä, saamme sunnuntaina hyvät kilpailulliset viestit käyntiin.

Joukkueista kahdeksan on Etelä-Savosta ja kaksi Etelä-Karjalasta.

Harrastesarja ei ole puolestaan saavuttanut sitä kasvua, mitä järjestäjien puolella toivottiin. Kilpailuun ilmoittautui ennakkoon vain kaksi joukkuetta: Ex-skiers Savonlinna ja Osuuskauppa Suur-Savo.

Joukkueiden määrä on vaihdellut aikaisempina vuosina kolmen ja kuuden välillä. Tämän kilpailumuodon rakennetta ja markkinointia mietitään uudelleen ennen seuraavan vuoden Imatran maakuntaviestiä.

— Nyt menimme vanhalla sapluunalla, eikä se vedonnut. Sitä täytyy jatkossa katsoa tarkemmin.

Liki 200 hiihtäjää kisaa

Yhteenlaskettuna Tanhuvaaraan saapuu sunnuntaina liki 200 hiihtäjää, joka on sekin Kaipaisen mielestä hyvä määrä.

— Saamme varmasti nauttia mukavasta talvisesta tapahtumasta.

Etukäteen hieman jopa pelattiin, kuinka hiihtäjät suhtautuvat maakuntaviestien yhdistämiseen sekä matkustamiseen toiseen maakuntaan kisaamaan. Nyt vaikutusta ei Kaipaisen mukaan huomaa.

— Saimaan maakuntaviesti järjestetään kuitenkin nyt vasta ensimmäistä kertaa, ja viikonloppuna saamme kuulla, miten urheilijat tämän kokevat. Siitä saamme suuntaa seuraavalle kolmelle vuodelle.

Saimaan maakuntaviesti on sovittu järjestettävän neljä kertaa, minkä jälkeen asioita tarkastellaan uudelleen. Viesti järjestetään vuorovuosittain Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueilla.

Saimaan maakuntaviestin aikataulu

Klo 10.15: Kilpailujohtajan tervehdys.

Klo 10:30: Harrastesarjan lähtö.

Klo 11.15: Maakuntajohtajan tervehdys.

Klo 11.30: Minimaakuntaviestin lähtö.

Klo 12.30. Maakuntaviestin lähtö.

Klo 15.00: Palkintojen jako Monitoimihallissa.