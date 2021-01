Puolustajat Axel Rindell, Jaakko Haarti ja Tom Grönblom sekä hyökkääjä Kristian Afanasyev pelaavat Mikkelin Jukureissa jääkiekkoliigaa myös ensi kaudella.

Jukurit tiedottaa käyttäneensä sopimuksessa olleet optiokaudet Rindellin, Grönblomin ja Afanasyevin kanssa. Haartin kanssa Jukurit kertoo solmineensa kevääseen 2023 ulottuvan jatkopestin.

Kolmatta kauttaan Jukureissa kiekkoileva Rindell on kuluvalla kaudella tehnyt 28 SM-liigaottelussa tehot 4+13. Hän debytoi syksyllä A-maajoukkueessa.

– On selvää, että Axelin ura tulee jatkumaan aikanaan muualla kuin Suomessa, joten on hienoa päästä näkemään hänen kasvuaan vielä nyt täällä Suomessa ja Jukureissa, sanoo Jukurien kehityspäällikkö ja vs. urheilujohtaja Mikko Hakkarainen tiedotteessa.

Hakkarainen: Haartissa paljon samaa kuin Rindellissä

Viime kaudella Jukureihin saapuneessa Haartissa Hakkarainen näkee paljon samoja piirteitä kuin Rindellissä: monipuolisuutta, luistelutaitoa ja peliä edistäviä syöttöjä.

– Loukkaantumiset ovat valitettavasti jarruttaneet hänen uraansa, mutta uskomme, että hän kasvaa pelaajana vielä paljon, kunhan vain kärsivällisyyttä ja terveyttä riittää. Jaakossa on ehdottomasti aineksia tulosyksikön pelaajaksi, jollainen hän oli jo U20-ikäluokassa, Hakkarainen arvioi tiedotteessa.

Jukurien U20-joukkueen johtaviin pelaajiin kuuluva Grönblom on tällä kaudella pelannut ensimmäiset SM-liigaottelunsa.

– Tom on erittäin luisteluvoimainen pelaaja, joka syöttää hyvin. Hän on ansainnut kovalla työnteolla paikkansa Liigassa ja näemme, että hänessä on runsaasti potentiaalia tehdä sarjassa myös pisteitä, Hakkarainen luonnehtii.

Ensimmäistä kauttaan Jukureissa pelaava Afanasyev on 20 ottelussa iskenyt lupaavat tehot 8+3.

– Kaikkea ei pelaajasta mielestämme ole kuitenkaan vielä mitattu ulos, vaan hänestä voi kehittyä ja kasvaa meille entistäkin arvokkaampi pelaaja. Kristian on erittäin hyväluonteinen nuori mies ja uuttera harjoittelija, joten hän sopii siksikin työteliääseen joukkueeseemme erittäin hyvin.

Jukureilla on ensi kaudeksi sopimus nyt yhdeksän hyökkääjän, kolmen puolustajan ja yhden maalivahdin kanssa.

Jukka Holtari on lomautettuna

Jukurien urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari on seuran tiedotteen mukaan lomautettuna. Lomautus on osa Jukurien yt-neuvotteluissa sopimista säästötoimista, sanoo Jukurit HC Oy:n suurin omistaja ja hallituksen jäsen Heikki Viitikko.

– Jukka on toistaiseksi lomautettuna ja palaa töihin keväällä. Tällä hetkellä joukkueen rakentaminen on ollut optioiden käyttöä, Viitikko sanoo.

Koronaviruksen vuoksi pelaajamarkkinat ovat Viitikon mukaan merkittävästi hiljaisemmat kuin normaalisti tähän aikaan. Holtarin työpanosta tarvitaan sitten, kun joukkueen rakentaminen vauhdittuu. Holtarin sopimus Jukurien kanssa on määräaikainen ja se on voimassa vuoden 2021 loppuun.

– Keväällä on tarkoitus puhua jatkosta hänen kanssaan, Viitikko toteaa.