St Michel-ajon ensimmäiset hevoset vahvistettu — Makethemark, Next Direction ja Chief Orlando heinäkuun lopulla Mikkeliin

St Michel -ajon voittaja palkitaan 80 000 eurolla. Lisäksi rataennätyksen 1.09,3 alittamisesta on luvassa 10 000 euron bonus.

Huippuotteita tänä vuonna esittäneet Makethemark, Next Direction ja Chief Orlando on vahvistettu ensimmäisinä hevosina 21. heinäkuuta ravattavaan St Michel -ajoon.

Petri Salmelan tallin tähti Makethemark sijoittui Elitloppetissa kolmanneksi ja jossiteltavaakin jäi. Bodenin suurkilpailussa ruotsalaisori oli johtavan rinnalta toinen ja kilpailee vielä Mikkeliä ennen Norjan Jarlsbergissa reilun viikon kuluttua.

St Michel on kesän ehdoton kohokohta Suomessa ja sieltä on mukavia muistoja. — Petri Salmela

— Makethemark on ottanut startit uskomattoman hyvin. Bodenin jälkeen se sai hieman levähtää, mutta on treenannut tällä viikolla taas normaalisti. Ensin Norjaan ja sen jälkeen Mikkeliin, lomalta Venetsiasta tavoitettu Salmela kertoo.

Salmelan hevoset ovat vierailleet Mikkelissä ahkerasti vuosien saatossa.

— St Michel on kesän ehdoton kohokohta Suomessa ja sieltä on mukavia muistoja. Nyt on ekaa kertaa kunnon mahdollisuus kamppailla päälähdön voitostakin, hän iloitsee.

Mikkelin rata sopii Next Directionille

Kotimaan tämän hetken kaksi parasta lämminveristä, Next Direction ja Chief Orlando ovat myös ansaitusti mukana St Michelin tulisella maililla.

Elitloppet-finalisti Next Direction oli toinen kevään Finlandia-ajossa ja pari viikkoa sitten Kymi Grand Prix'ssa.

— Kouvolassa hevonen ei ollut lopussa ihan odotuksien mukainen. Ehkä se oli saanut vähän liikaa vihreää ruohoa Elitloppetin jälkeen, valmentaja Timo Hulkkonen arvelee Next Directionista.

Leppävirran ruuna viimeistelee vireensä ensi viikon lauantaina Kaustisella. Ärhäkkää lähtönopeutta osoittanut 6-vuotias pyrkii lyömään Mikkelissä tallin aiemman tähden Surprise Lordin saavutukset. Se oli St Michelissä aikanaan kahdesti toinen ja kerran kolmas.

— Next Direction on startista nopeampi ja se on Mikkelin pyöreällä radalla tärkeää. Mahdollisuudet ovat paremmat, Hulkkonen uskoo.

Voittaja palkitaan vähintään 80000 eurolla

Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Chief Orlando teki vahvat suoritukset Solvallan Sweden Cupissa sijoittuen finaalissa toiseksi tuloksella 1.09,8. Kymi GP:n tasaisessa maaliintulossa ori puristi neljänneksi.

St Michel -ajon voittaja palkitaan 80 000 eurolla. Lisäksi rataennätyksen 1.09,3 alittamisesta on luvassa 10 000 euron bonus. Viime vuonna voiton vei ruotsalainen Heavy Sound ajalla 1.09,5.