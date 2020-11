Eero Laitisen Viktorino Nuorten sarjan voittoon

Mikkelin ensimmäisessä lähdössä viivalla nähtiin aloittelevia kaksivuotiaita. Lähdön parhaaksi osoittautui avausstarttinsa juossut Jouni Hillbomin valmentama ja Tapio Perttusen ohjastama tamma Grove’s Pansy Poof. Voittotulos mailin tasoitusajossa oli 1.17,1.

Ravien kolmannessa lähdössä kotiradan Eero Laitisen valmentama ja ohjastama ori Viktorino taisteli sitkeästi voittoon neljävuotiaiden suomenhevosten Nuorten sarjassa 2100 metrin tasoitusajossa tuloksella 1.29,1.

– Oli tiukka kisa. Lähdössä saatiin hyvin johtopaikka, mutta ori mutkuili jotain tallikurvin kohdalla, jolloin kaveri pääsi kärkeen. Ori menee hyvin johtavan rinnalla ja siitä oli ehkä etuakin meille. Viimeisillä sadoilla metreillä tuntui, että Raineri Puikkosen hevonen voittaa, vaikka uskoin omanikin jaksavan. Viktorinolla oli ongelmia alkukaudesta. Uskon sen parantavan tästä eteenpäin, totesi Laitinen tyytyväisenä.

Eli Wallach hänniltä voittoon

TOTO5-pelin avauskohde päättyi Harri Kotilaisen valmentaman ja ohjastaman Curakaon voittoon mailin ryhmäajossa ruunan omalla uudella ennätystuloksella 1.14,1aly.

Toisessa TOTO5-kohteessa nähtiin kovan loppukirin voimaa. Jorma Ruokosen valmentama ja Antti Ruokosen ohjastama kuusivuotias ruuna Eli Wallach kiri aivan viimeiseltä sijalta vahvasti voittoon ulkoratoja pitkin tuloksella 1.16,2.

– Hevonen oli erikoisen hyvä. Siinä on ranskalaista sukua, joten uskon sen menestyvän lisää myöhemminkin. Lähdössä sitä ei auta hätistellä laukkariskin vuoksi, minkä takia jäätiin nytkin kauas kärjestä. Ruuna lähti kirimään tosi hyvin. Eli Wallach on iso hevonen ja se taittui menemään hyvin kurveissa, kommentoi Antti Ruokonen viitaten Mikkelin rataremontin yhteydessä uudelleen kallistettuihin kurveihin.

Vilma Lydia toisella yrittämällä voittoon

Kolmannessa kohteessa nähtiin kaksinkertaisen kuningatarkisakävijän taidonnäyte, kun Martti Ratisen valmentama 12-vuotias tamma Vilma Lyydia kiri mailin tasoitusajossa voittoon tuloksella 1.24,3. Matkaan päästiin toisella yrittämällä, mikä oli vain hyvä asia Vilma Lyydialle.

– Tamma oli liian innokas ja laukkasi ensimmäisellä yrityksellä. Toisella kerralla oli vain tavoite päästä ravilla matkaan. Vauhti oli tasaisen reipasta koko ajan ja loppusuoralla päästiin tosi kovista päänahoista ohi. Hieno hevonen, näitä yli 100 000 euroa juosseita ei ole liikaa, totesi tammaa ohjastanut Tuomas Pakkanen.

Neljäs TOTO5-kohde oli suosikiksi pelatun Sultan Journeyn selkeää hallintaa. Ruuna otti vaivatta 11,5-avauksessa keulapaikan ja hallitsi siitä mailin matkaa vakuuttavasti maaliin saakka. Aiemmin huonoista lähtöpaikoista kärsinyt ruuna pääsi nyt matkaan ykkösradalta noteeraten voittotuloksen 1.13,1.

– Yllättävän tasokas ja hyvä lähtö sunnuntain iltaraveihin. Alussa meillä ei ollut mitään ongelmia, eikä tarvinnut satsata keulapaikan pitämiseksi. Hevonen tuntui hyvältä koko matkan ja voitti lopulta varmasti. Ruuna on kärsinyt huonoista lähtöpaikoista, minkä vuoksi sen tulostaulukin on mennyt huonoon kuntoon. Toivotaan, että päästäisiin nyt säännölliseen starttirytmiin, kommentoi ohjastaja-valmentaja Esa Holopainen suojatistaan.

Erik Flash järjesti yllätyksen

TOTO5-päätöskohde päättyi pienoiseen yllätykseen, kun Erik Flash oli loppusuoran taistossa paras. Ruunan takaa löytyy yksi ja sama mies Heino Hämäläinen. Hämäläinen ohjasti kasvattamansa, omistamansa ja valmennettavansa ruunansa uran kolmanteen voittoon tuloksella 1.15,5.

– Erik Flash on vahva hevonen ja kuvittelin, että se jaksaa, vaikka ensimmäinen puolikas kolmatta rataa kierrettiinkin. Kierros ennen maalia lähdettiin reissuun ja varmalla tyylillä se jyräsi loppua. Kotona on jätetty valmennus aika lailla kokonaan pois. Ruuna on saanut olla helpolla ja ajetaan vaan kilpaa, kertoi Hämäläinen.

Illan ohjastaja oli Iikka Nurmonen hattutempullaan. Voitot tulivat toto5-kohteiden ulkopuolelta Tuli Uljaan, Surprise Daisyn ja Eskill Cotterin rattailla.