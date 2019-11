Sami Rajaniemi jatkaa Jukurien maalilla kauden 2020—2021

Raahen Teräs-Kiekon kasvatti on torjunut Jukureissa seuran koko liigataipaleen ajan.

Sami Rajaniemi jatkaa Jukureissa kauden 2020—2021. Seura ja maalivahti sopivat vuoden jatkosta perjantaina. Rajaniemi, 27, on pelannut Jukureissa koko seuran liigataipaleen ajan syksystä 2016 lähtien.

Rajaniemi on ollut Jukurien ykkösmaalivahti kolmen viime kauden ajan, ja on myös tällä kaudella torjunut pääosan peleistä.

— Täällä on ollut erinomaiset olosuhteet kehittyä jääkiekkoilijana. Uskon, että kehitys jatkuu edelleen, sillä itselläni on kova motivaatio tehdä juuri täällä töitä, Rajaniemi kertoo Jukurien tiedotteessa.

Raahen Teräs-Kiekossa uransa aloittaneella Rajaniemellä on takanaan 251 liigaottelua. Lukema kasvaa yhdellä tänään, sillä Rajaniemi on nimetty Jukurien aloittavaksi maalivahdiksi illan Tappara-otteluun.

Tällä kaudella Rajaniemi on pelannut 21 liigaottelua. Otteluissa Rajaniemi on päästänyt keskimäärin 2,74 maalia ja torjuntaprosentti on 89,9.

Jääkiekon lisäksi Rajaniemellä on vahva pesäpallotausta. Rajaniemi pelasi pesäpalloa Ylivieskan Kuulassa ja on toiminut pesäpallotuomarina Superpesiksessä.

Kehitystä edelleen

Jukurien urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari kuvaa Rajaniemeä yhdeksi Jukurien kulmakivistä, joka on 25 ikävuoden jälkeenkin kehittynyt Mika Tarvaisen valmennuksessa.

— Hän on noussut omien henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti pitkäjänteisellä työllä Liigan ykköstorjujien joukkoon. Hyvän ja huonon päivän ero on pieni illasta toiseen, Holtari sanoo tiedotteessa.

— Esimerkiksi terän käytössä ja liikkumisessa on pyritty parantamaan joka kausi tehokkuutta ja eleettömyyttä, Holtari sanoo.

Holtarin mukaan Rajaniemen kehityskaaressa näkyy myös pitkä kokemus.

— Maalivahtien pelissä on kyse paljon henkisestä kantista ja toipumiskyvystä, jotka ovat Rajaniemen kohdalla saaneet kypsyä ja kehittyä pitkän ajan kuluessa. Hän ei sovi kliseiseen kuvaan yksilöurheilijamaisesta maalivahdista, vaan hän on erittäin joukkueorientoitunut pelaaja, jolla on hyvin itsearviointikyky ja positiivinen tsemppi elämässä