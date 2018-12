Jukurit nosti tasoaan Raumalla, mutta voittoon se ei riittänyt — "Suurin ongelma oli erikoistilannepelaaminen"

Mikkelin Jukurit oli keskiviikkona Raumalla kuin uudestisyntynyt joukkue, jos vertailukohteena käyttää viime perjantaista KalPa-ottelua. Päävalmentaja Pekka Kangasalustaa suoraan siteeraten, voi kaukalossa nähtyyn suhtautua positiivisesti Lukolle kärsitystä 2—1 (0—0, 1—0, 1—1) -tappiosta huolimatta.

— Koko joukkueella oli kollektiivisesti hyvä tasonnosto. Olen oikein tyytyväinen siihen, mitä jokainen pelaaja jätti jäälle, Kangasalusta tiivisti.

Jos halutaan pärjätä, on oma ylivoima saatava toimimaan paremmin. — Pekka Kangasalusta

Ilmaiseksi ei Lukko kolmea pistettä keskiviikkona ottanut, siitä pitivät jokaisen tilanteen loppuun asti pelanneet mikkeliläiset huolen. Kovasta taistelusta vierasjoukkue sai kiitoksen myös valmentajaltaan.

— Taistelu on se ase, millä me pärjätään. Se on syvällä joukkueen dna:ssa, muistutti Kangasalusta.

Roine iski kavennuksen

Maalinteon Raumalla aloitti kotijoukkueen voimahyökkääjä Aaro Vidgren, kun toista erää oli jäljellä vajaat viisi minuuttia. Vidgren runnoi kiekon sisään Jukurit-vahti Sami Rajaniemen hanskakäden alta. Ennen maalia kiekko osui huonosti sijoittuneeseen linjatuomariin, josta se pomppasi edelleen Vidgrenille.

Samasta paikasta eli Rajaniemen hanskan alta meni sisään myös ottelun voittomaaliksi jäänyt Janne Keräsen 2—0-osuma, joka syntyi heti kolmannen erän aluksi. Jukurien Miika Roineen kahden minuutin rangaistuksesta oli maalin syntyessä ehtinyt kulua vasta 16 sekuntia.

Lukon pelaajat ilmeisesti uskoivat kahden maalin johtoasemassa helppoon voittoon, sillä Keräsen osuman jälkeen ei puolustusinto ollut enää samalla tasolla kuin ennen sitä.

Tätä käytti hyödykseen kultakypärä Miika Roine, joka viimeisteli ansaitun kavennuksen ajassa 52.43.

Lehtisellä lähes täydellinen viikko

Roineen maali pilasi Lukon maalivahti Lassi Lehtisen liki täydellisen viikon. Kahdessa edellisessä ottelussaan Lehtinen oli ensin nollannut HPK:n vieraissa ja tehnyt seuraavaksi kotona Raumalla SM-liigan historian toisen maalin TPS:n verkkoon.

— Tämä oli pienten marginaalien peli. Ainoa asia, mikä tappion lisäksi oikeasti harmittaa on se, että omat tehot jäivät piippuun. Suurin ongelma oli erikoistilannepelaaminen, mikä on vaivannut meitä oikeastaan koko kauden, Jukurien päävalmentaja Pekka Kangasalusta harmitteli.

— Jos halutaan pärjätä, on oma ylivoima saatava toimimaan paremmin, jatkoi Kangasalusta.

Keskiviikkona mikkeliläiset saivat pelata jo avauserässä neljä minuuttia ylivoimalla, mutta kunnolliset tekopaikat jäivät tällä kertaa näkemättä.

Kangasalusta sanoi katsovansa tulevaisuuteen positiivisin mielin. Hänen mukaansa aihio on olemassa, nyt täytyy vaan jaksaa arkea.

Jukurien pelaajista keskiviikon ylivoimainen ykkönen oli 32 kertaa kiekon eteen venynyt maalivahti Sami Rajaniemi. Ilman hänen torjuntojaan kotijoukkueen voittomarginaali olisi ollut isompi. Hyvällä pelipäällä oli myös toisessa päässä torjunut Lassi Lehtinen, vaikka nuori mies pääsikin vain 15 torjunnalla.

Katso ottelun maalikooste tästä

Näin pelattiin

1. erä: ei maaleja.

Jäähyt: 18.03 Aaro Vidgren L 2 min.

2. erä: 35.57 Vidgren (Eetu Koivistoinen, Manuel Ganahl) 1—0.

Jäähyt: 23.11 Tapio Laakso L 2 min, 32.50 Mikko Kokkonen J 2 min.

3. erä: 42.01 Janne Keränen (Ville Heinola, Brandon DeFazio) 2—0yv, 52.43 Miika Roine (Mika Partanen, Julius Vähätalo) 2—1.

Jäähyt: 41.45 Roine J 2 min, 49.58 Valtteri Hotakainen J 2 min, 55.05 Jimi Jalonen J 2 min.

Jäähyt yhteensä: Lukko 2x2 min=4 min, Jukurit 4x2 min=8 min.

Maalivahtien torjunnat: Lassi Lehtinen Lukko 9+4+2+=15, Sami Rajaniemi Jukurit 9+13+10=32 (Pois 59.46-60.00).

Erotuomarit: Timo Favorin, Jari Leppäalho (Niko Jusi, Mauri Järvi).

Yleisöä: 3 334.