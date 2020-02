Maalinteko on edelleen vaikeaa Jukureille – SaiPa haki pisteet Mikkelistä

Jukurien maalisaldo kahteen viimeiseen otteluun on pyöreä nolla.

Kovin montaa uutta jääkiekkokannattajaa tuskin hurmattiin Mikkelin Jukurien ja Lappeenrannan SaiPan keskiviikkoillan SM-liigan kohtaamisessa. SaiPa vei pisteet ansaitusti kolmannen erän maalillaan 0-1 (0-0, 0-0, 0-1) -lukemin.

Tappio oli Jukureille viides putkeen. Näissä otteluissa Jukurit on onnistunut neljä kertaa maalinteossa. Kahteen viimeiseen otteluun Jukurit eivät ole onnistuneet saamaan kiekkoa kertaakaan vastustajan maaliin.

– Maalinteko on meille on iso ongelma. Kyllä meille joka pelissä paikat tulee ja itsellekin tulee, enkä saa mistään sisään. Vaikeaa on ollut, totesi Jukurien hyökkääjä Mika Partanen ottelun jälkeen.

Partanen kertoi, ettei maalintekoon ole olemassa taikatemppua.

– En ole vielä koskaan nähnyt, että kukaan sitä taikasauvaa napauttamalla sen ratkaisisi. Pienet jutut ja pienet onnistumiset, ja sitä kautta itseluottamus kuntoon. Sitä kautta yleensä tulee voittoja. Kun paikka tulee, niin pitää olla rauhallinen ja osata laittaa kiekko maaliin. Ei kannata stressata maaleista, ja itseluottamuksestahan se on paljon kiinni, totesi Partanen.

Pereskokov tuuletti turhaan

Jukurien maalivahti Juhana Aho joutui maalivahdeista kahdessa ensimmäisessä erässä urakoimaan enemmän, mutta parhaimmat maalipaikat olivat Jukureilla. Avauserässä Charles Sarault pääsi nokikkain maalivahti Niclas Westerholmin kanssa.

Vadim Pereskokov tuuletteli maalia kertaalleen toisessa erässä, mutta maali hylättiin videotarkastuksen jälkeen syynä maalin siirtyminen pois paikaltaan.

Kovin montaa muuta hyvää maalipaikkaa Jukurit ei onnistunut ottelussa luomaan. Kolmannen erän loppuun mikkeliläiset saivat vielä ylivoiman ja sitä kautta paineen lappeenrantalaisten päätyyn, mutta maaliin kiekko ei mennyt.

Vesa Vuorela SaiPa torpedoi neljän miehin voimin Heikki Huttusen maalintekoaikeet.

Maalit tehdään maalinedustalta

Nollalla maalilla ei voi voittaa, vaikka tuo maalimäärä, mikä menee omiin, on ihan positiivista, totesi Jukurien valmentaja Marko Kauppinen.

– Maalintekoon pitää löytää keinoja. Kyllähän siitä maalinedustalta tehdään 85-90 prosenttia maaleista. Se kovuus ja ratkaisuhalukkuus siinä ovat asioita, joihin pitää kiinnittää huomiota. Nyt saadaan kuitenkin kiekkoa pysymään alueella jo ihan hyvin.

Ottelun ratkaisumaali syntyi ennen kolmannen erän puolta väliä kun kiekko pomppasi päädystä maalin takakulmilla olleelle Anssi Löfmanille.

SaiPa oli ottelussa kaikkiaan aktiivisempi ja se palkittiin keskiviikkona kolmella pisteellä.

Jukurit jatkaa otteluitaan ensi viikon keskiviikkona Jypin vieraana.

Näin pelattiin

Jukurit–SaiPa 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

1.erä: ei maaleja.

Jäähyt: 9.24 Vadim Pereskokov J 2 min, 11.30 Jukurit joukkuerangaistus (Ville Leskinen) 2 min.

2. erä: ei maaleja.

Jäähyt: 27.48 Ville Koho S 2 min.

3. erä: 46.14 Anssi Löfman (Justin Shugg, Veeti Vainio) 0–1 vm.

Jäähyt: 54.27 Mario Grman S 2 min.

Jäähyt yhteensä: Jukurit 2x2=4 min, SaiPa2x2=4 min.

Maalivahtien torjunnat: Juhana Aho Jukurit 9+8+7=24, pois 59.46-60.00, Niclas Westerholm SaiPa 4+8+4=16, pois 39.58-40.00.

Erotuomarit: Jarno Heikkinen, Jani Luoma-aho (Henri Neva, Hannu Sormunen).

Yleisöä: 2709.