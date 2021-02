MP:n Topi Keskinen valittiin Palloliiton itäisen alueen parhaaksi poikapelaajaksi: "Hän on kypsynyt todella nopeasti edustusjoukkuepelaajaksi"

Mikkelin Palloilijoiden Topi Keskinen, 17, on valittu Palloliiton itäisen alueen vuoden 2020 parhaaksi poikapelaajaksi. Palloliitto julkisti valintansa lauantaina.

Keskinen murtautui viime kaudella Ykkösessä pelaavan MP:n edustusjoukkueen kokoonpanoon pelaten 19 ottelua. Hänet nimettiin MP:n edustusjoukkueen lupaavimmaksi tulokkaaksi ja seuran parhaaksi junioripelaajaksi.

Keskinen myös valittiin alle 18-vuotiaiden maajoukkueleirille.

– Pääsin viime kaudella pelaamaan Ykkösessä paljon enemmän, mitä olisin voinut kuvitella ja pelitkin sujuivat hyvin. Tavoitteenani on tulevalla kaudella päästä pelaamaan vieläkin enemmän sekä parantaa omaa pelaamista, Keskinen kertoo MP:n tiedotteessa.

MP:n valmennuspäällikkö Matti Kuitunen on seurannut ilolla Keskisen peliotteita ja kehittymistä.

– Topin työmoraali on kehittynyt ja suuntautuu paremmin olennaisiin asioihin. Topi on kasvanut sekä henkisesti että fyysisesti. Hän on kypsynyt todella nopeasti edustusjoukkuepelaajaksi, jonka erityinen vahvuus on hyvä valmennettavuus eli hän kuuntelee ohjeita ja ottaa niistä opikseen, Kuitunen luonnehtii tiedotteessa.

Keskinen on tositoimissa taas tänään lauantaina, kun MP aloittaa Suomen cupin Gnistanin vieraana Helsingissä.