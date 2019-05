Jukurit värväsi kaksi psyykkistä valmentajaa — "Henkinen vahvuus on tärkeä osa jokaisen urheilijasuoritusta"

Entinen pesäpalloilija Eeva Kettunen ja Kanadan maajoukkuesuunnistaja Will Critchley toimivat Jukurien valmennuksen tukena.

Jukurien valmennusjohto saa ensi kaudeksi tuekseen kaksi psyykkisen valmennuksen erikoisosaajaa. Jyväskylän yliopiston liikuntapsykologian maisteriohjelmasta valmistuneet Eeva Kettunen ja Will Critchley toimivat joukkueen ja valmennuksen psykologisena tukena.

— Erot huipputasolla ovat niin pieniä, että kilpailuetua on pyrittävä hakemaan jokaiselta mahdolliselta osa-alueelta. Fysiikkapuolella olemme jo erittäin hyvällä tasolla, ja viime talvena aloitettu työ psykologisessa valmennuksessa jatkuu varmasti nyt tehokkaasti Eevan ja Willin tuella, Jukurien päävalmentaja Pekka Kangasalusta toteaa tiedotteessa.

Molemmilla valmentajilla on urheilutaustaa. Kettunen on pelannut pesäpalloa naisten Superpesiksessä. Critchley puolestaan on maajoukkuetason suunnistaja ja edustaa Kanadaa.

— Henkinen vahvuus on tärkeä osa jokaisen urheilijasuoritusta, joten siksi on erittäin tärkeää panostaa myös tämän osa-alueen harjoitteluun. Toivomme inspiroivamme joukkuetta saavuttamaan täyden potentiaalinsa ja pelaamaan rohkeasti niin yksilöinä kuin joukkueena, Kettunen toteaa Jukurien tiedotteessa.

Lisäksi Jukurien taloushallinnosta vastaa jatkossa Irina Hyvönen. Filosofian maisteri ja tradenomi työskentelee Jukureissa controllerina.