Mikkelin Uimaseuran uimarit olivat hyvässä vireessä sunnuntaina kotialtaassaan Rantakeitaalla. Mikkeliläiset uivat lähes joka lajissa mitaleille. Alle 12-vuotiaiden sarjassa Akseli Kellman ui neljän sarjan voittoon ja alle 11-vuotiaiden sarjassa Hilma ja Elli Himanen voittivat molemmat kaksi lajia.

MiUS:n vanhempien uimarien päätähtäin on ikäkausimestaruusfinaaleissa, jotka ovat vuorossa ensi viikolla Vaasassa.

Ennätyksiä tuli useimmille, vaikka meidän ryhmäkään ei näihin kisoihin herkistellyt. — Jukka Lepistö

— Tuloksellisesti meni hyvin. Ennätyksiä tuli useimmille, vaikka meidän ryhmäkään ei näihin kisoihin herkistellyt, kertoo MiUS:n kilparyhmä ykkösen valmentaja Jukka Lepistö.

— Uimareilla on hyvä tekemisen meininki. Tiukkaa heillä on.

Mikkelin Uimaseura on jatkanut hyvin sujunutta yhteistyötään Joensuun Uimaseuran kanssa.

— Joensuun yhteistyö on sujunut hyvin. Valmentajat sieltä olivat juuri tänä viikonloppuna pitämässä leiriä täällä, kertoo Lepistö.

Taru Hokkanen Senni Partanen matkaa ensi viikonloppuna Vaasaan ikäkausimestaruusfinaaleihin.

Partasen tavoitteena kauden paras uinti

MiUS:n 15-vuotias Senni Partanen matkaa ensi viikonloppuna Vaasaan ikäkausimestaruusfinaaleihin ensimmäistä kertaa. Partasen matkana on 200 metrin rintauinti.

— Kunto ollaan tähdätty niin, että siellä saataisiin syyskauden paras uinti, kertoo valmentaja Lepistö.

Kalevankankaan koulua käyvä Partanen on pystynyt hyvin hyödyntämään valmennuksessaan myös joensuulaista osaamista.

— Harjoittelu on sujunut tosi hyvin, on ollut hyvin motivaatiota. Olen käynyt Joensuussa yläkoululeireillä ja sieltä ovat valmentajat käyneet täällä.

Marskin Uinneissa Partanen ui monipuolisen lajivalikoiman 100 metrin vapaauinnin, 50 metrin perhosen, 100 metrin sekauinnin ja 50 metrin rintauinnin sekä viestiosuuden.

— Kisat menivät ihan hyvin, pari omaa ennätystä. Vaasaa varten on treenattu kovaa, mutta siitä huolimatta täällä sujui ihan hyvin, kertoi Partanen.

Partanen kertoo lähtevänsä viimeisten joukosta viikonloppuun, mutta on kuitenkin hyvillä mielin. Hän on saanut valmistautua kisoihin terveenä. Jo kisoihin pääsy on iso askel.

— Karsinnoissa oli viikonlopun aikana 2400 uimaria ja niistä 16 parasta per ikäluokka pääsee ikäkausimestaruuskilpailuihin, kertoo valmentaja Lepistö karsinnoista.

Uinti

Mikkeli

Mikkelin Uimaseuran kansalliset Marskin uinnit.

N 50 m vu

11 v ja nuoremmat: 1) Pinjasisko Isoaho VaajUS 35.71, 2) Selma Kipponen KeuTo 37.11, 3) Elli Himanen MiUS 37.17.., 6) Anna-Maija Ojala PieKu 43.59, 7) Ilona Kellman MiUS 43.64, 8) Lyydia Manninen PieKu 48.46.

12–13 v: 1) Venla Kantanen MiUS 31.06, 2) Maria Kajosmäki SWIM 31.52, 3) Vilma Saarelainen MiUS 31.58, 4) Ada Hulkko MiUS 32.14, 5) Viivi Ikonen MiUS 32.30.., 7) Iita Pitkänen MiUS 34.01..,13) Lotta Ollikainen MiUS 37.13, 14) Sofia Rask MiUS 39.00.

14-99 v: 1) Veera Saarelainen MiUS 29.09, 2) Tuuli Kammonen MiUS 29.12, 3) Elsa Parikka VaajUS 29.99, 4) Senni Partanen MiUS 30.16.., 8) Ronja Ruottinen MiUS 31.68..,14) Iina Kukkonen MiUS 32.75.

M 50 m vu

12 v ja nuoremmat: 1) Akseli Kellman MiUS 30.74, 2) Tapio Pelkonen VaajUS 34.57, 3) Eino Tynkkynen MiUS 38.25.

13–14 v: 1) Arttu Venemies SWIM 26.54, 2) Santeri Salonen HeiI 27.03, 3) Kaapo Laaja KeuTo 31.16.., 6) Onni Sidoroff MiUS 37.36

15–99 v: 1) Alexander Kislitsyn SWIM 25.60, 2) Eemeli Nylund HeiI 25.94, 3) Touko Riipinen SWIM 26.11.., 8) Rasmus Ikonen MiUS 29.80.

Taru Hokkanen Mikkelin Uimaseuran Elli Himanen ja Hilma Himanen olivat 11-vuotiaiden tyttöjen rintauinnin nopeimmat uimarit.

N 100 m ru

11 v ja nuoremmat: 1) Hilma Himanen MiUS 1:43.26, 2) Pinjasisko Isoaho VaajUS 1:43.80, 3) Unna Tourunen SWIM 1:53.90.

12–13 v: 1) Milja Laakkonen KeuTo 1:31.71, 2) Iida Remes PieKu 1:32.50, 3) Oosa Tourunen SWIM 1:36.53.

14 - 99 v: 1) Vilma Hjelt PieKu 1:18.60, 2) Aino Ollikainen KeuTo 1:18.80, 3) Sofia Sopanen SUS 1:24.74, 4) Nelli Nikulainen PieKu 1:31.72

M 100 m ru

12 v ja nuoremmat: 1) Akseli Kellman MiUS 1:24.10, 2) Topi Rissanen PieKu 1:30.05, 3) Leevi Immonen LaUS 1:33.32.

13–14 v: 1) Aleksanteri Nissinen SWIM 1:18.79, 2) Kaapo Laaja KeuTo 1:24.21.

15–99 v: 1) Lauri Vilhunen VarU 1:09.23, 2) Touko Riipinen SWIM 1:16.79, 3) Veeti Vilén MiUS 1:22.54.

N 200 m vu

11 v ja nuoremmat: 1) Elli Himanen MiUS 2:55.92, 2) Selma Kipponen KeuTo 3:09.48.

12–13 v: 1) Maria Kajosmäki SWIM 2:32.90, 2) Venla Kantanen MiUS 2:33.47, 3) Vilma Saarelainen MiUS 2:34.16, 4) Ada Hulkko MiUS 2:43.03, 5) Viivi Ikonen MiUS 2:43.29, 6) Iita Pitkänen MiUS 2:47.18.

14—99 v: 1) Tuuli Kammonen MiUS 2:22.92, 2) Iina Kukkonen MiUS 2:33.90.

M 200 m vu

12 v ja nuoremmat: 1) Akseli Kellman MiUS 2:33.35.

15–99 v: 1) Veeti Veijonen SWIM 2:03.72, 2) Kasperi Koskinen SWIM 2:08.45, 3) Niilo Suhonen SWIM 2:18.36, 4) Veeti Vilén MiUS 2:22.19, 5) Rasmus Ikonen MiUS 2:39.56.

N 50 m pu

11 v ja nuoremmat: 1) Elli Himanen MiUS 44.18, 2) Annabel Salo LaUS 47.01.

12–13 v: 1) Vilma Saarelainen MiUS 35.05, 2) Venla Kantanen MiUS 35.43, 3) Milja Laakkonen KeuTo 36.98, 4) Viivi Ikonen MiUS 37.07, 5) Iita Pitkänen MiUS 38.30, 6) Ada Hulkko MiUS 40.31.

14–99 v: 1) Veera Saarelainen MiUS 31.64, 2) Julia Nelimarkka KeuTo 32.30, 3) Tuuli Kammonen MiUS 32.36.., 5) Senni Partanen MiUS 34.03, 6) Vilma Hjelt PieKu 34.31, 7) Minna Kettunen PieKu 34.65.., 11) Iina Kukkonen MiUS 36.27.., 15) Ronja Ruottinen MiUS 38.46.

Taru Hokkanen Mikkelin Uimaseuran Viivi Ikonen voitti Rantakeitaalla uiduissa Marskin uinneissa 12-13-vuotiaiden 100 metrin rintauinnin.

M 50 m pu

12 v ja nuoremmat: 1) Aleksi Salo LaUS 42.89, 2) Leevi Immonen LaUS 43.73.

13–14 v: 1) Arttu Venemies SWIM 30.03, 2) Aleksanteri Nissinen SWIM 32.56.

15–99 v: 1) Alexander Kislitsyn SWIM 26.47, 2) Veeti Veijonen SWIM 27.34, 3) Kasperi Koskinen SWIM 28.67.., 6) Veeti Vilén MiUS 32.33.., 9) Rasmus Ikonen MiUS 36.02.

N 100 m vu

11 v ja nuoremmat: 1) Pinjasisko Isoaho VaajUS 1:21.39, 2) Unna Tourunen SWIM 1:32.85.

12–13 v: 1) Milja Laakkonen KeuTo 1:10.91, 2) Tyyne Tuomi KeuTo 1:19.37, 3) Lotta Ollikainen MiUS 1:22.93.

14 - 99 v

1) Tuuli Kammonen MiUS 1:03.64, 2) Veera Saarelainen MiUS 1:04.10, 3) Vilma Hjelt PieKu 1:05.86, 4) Noora Koski VarU 1:06.00, 5) Aada Tourunen SWIM 1:07.48, 6) Noora Kuparinen SWIM 1:10.70, 7) Milla Lepistö SUS 1:11.24, 8) Siiri Pihlava SUS 1:12.02, 9) Iida Hannus KeuTo 1:12.34, 10) Nelli Nikulainen PieKu 1:14.48

M 100 m vu

12 v ja nuoremmat: 1) Topi Rissanen PieKu 1:08.24, 2) Ville Viitakoski MiUS 1:15.30, 3) Eino Tynkkynen MiUS 1:20.29.

13–14 v: 1) Santeri Salonen HeiI 59.57, 2) Kaapo Laaja KeuTo 1:09.86, 3) Onni Sidoroff MiUS 1:25.69.

15–99 v: 1) Touko Riipinen SWIM 57.08, 2) Tuukka Pekkanen KeuTo 58.35.

N 50 m ru

11 v ja nuoremmat: 1) Hilma Himanen MiUS 47.98, 2) Elli Himanen MiUS 49.34, 3) Elmiina Kosonen SUS 51.45.., 5) Lyydia Manninen PieKu 59.23, 6) Ilona Kellman MiUS 1:01.03.

12–13 v: 1) Viivi Ikonen MiUS 42.12, 2) Venla Kantanen MiUS 44.17, 3) Krista Kurvinen HeiI 45.11.., 5) Iita Pitkänen MiUS 46.20.., 8) Ada Hulkko MiUS 47.16, 9) Lotta Ollikainen MiUS 48.22, 10) Sofia Rask MiUS 50.04.

14–99 v: 1) Aino Ollikainen KeuTo 36.65, 2) Senni Partanen MiUS 37.46, 3) Elsa Parikka VaajUS 37.97.., 5) Ronja Ruottinen MiUS 39.87.

M 50 m ru

12 v ja nuoremmat: 1) Akseli Kellman MiUS 38.92, 2) Leevi Immonen LaUS 44.20, 3) Elmeri Sieppi KeuTo 44.31.., 5) Eino Tynkkynen MiUS 50.79.

13–14 v: 1) Lauri Voutilainen PieKu 45.38, 2) Aapo Kipponen KeuTo 49.84, 3) Onni Sidoroff MiUS 50.92.

15–99 v: 1) Lauri Vilhunen VarU 30.96, 2) Ville Luukkonen VarU 34.87, 3) Rasmus Ikonen MiUS 36.69, 4) Veeti Vilén MiUS 37.64.

N 100 m su

12–13 v: 1) Iida Remes PieKu 1:22.40, 2) Milja Laakkonen KeuTo 1:26.31, 3) Tyyne Tuomi KeuTo 1:38.24, 4) Lotta Ollikainen MiUS 1:44.12.

14–99 v: 1) Aino Ollikainen KeuTo 1:13.86, 2) Julia Nelimarkka KeuTo 1:18.19, 3) Senni Partanen MiUS 1:19.00, 4) Iina Kukkonen MiUS 1:22.88.

M 100 m su

12 v ja nuoremmat: 1) Aleksi Salo LaUS 1:26.01, 2) Elmeri Sieppi KeuTo 1:26.35, 3) Oliver Sieppi KeuTo 1:32.18.

13–14 v: 1) Aapo Kipponen KeuTo 1:31.66.

15–99 v: 1) Tuukka Pekkanen KeuTo 1:05.47, 2) Veeti Vilén MiUS 1:12.23.

Taru Hokkanen Mikkelin Uimaseuran Tuuli Kammonen ja Veera Saarelainen olivat naisten 100 metrin vapaauinnin nopeimmat.

N 100 m sku

11 v ja nuoremmat: 1) Elli Himanen MiUS 1:32.17, 2) Selma Kipponen KeuTo 1:43.95, 3) Unna Tourunen SWIM 1:52.95.

12–13 v: 1) Maria Kajosmäki SWIM 1:20.42, 2) Venla Kantanen MiUS 1:22.63, 3) Viivi Ikonen MiUS 1:23.41, 4) Vilma Saarelainen MiUS 1:23.91.., 6) Iita Pitkänen MiUS 1:32.21.

14–99 v: 1) Aino Ollikainen KeuTo 1:12.10, 2) Senni Partanen MiUS 1:14.82, 3) Anna Kajosmäki SWIM 1:15.74, 4) Tuuli Kammonen MiUS 1:16.15.., 8) Ronja Ruottinen MiUS 1:21.09, 9) Veera Saarelainen MiUS 1:21.67, 10) Iina Kukkonen MiUS 1:23.30.

M 100 m sku

12 v ja nuoremmat: 1) Oliver Sieppi KeuTo 1:38.02.

13–14 v: 1) Arttu Venemies SWIM 1:07.63, 2) Aleksanteri Nissinen SWIM 1:12.47, 3) Kaapo Laaja KeuTo 1:18.86.

15–99 v: 1) Veeti Veijonen SWIM 1:03.86, 2) Alexander Kislitsyn SWIM 1:05.34, 3) Eemeli Nylund HeiI 1:06.36.., 8) Veeti Vilén MiUS 1:15.07, 9) Rasmus Ikonen MiUS 1:17.56.

N 4x50 m vu

13 v ja nuoremmat: 1) Mikkelin Uimaseura II I2:14.02, 2) Keuruun Toverit 2:20.78.

14–99 v: 1) Mikkelin Uimaseura I 2:01.21, 2) Savonlinnan Uimaseura 2:09.60, 3) Pieksän Kuutit 2:13.64.., 5) Mikkelin Uimaseura III 2:15.25.

M 4x50 m vu

14 v ja nuoremmat: 1) Keuruun Toverit 2:14.78.

15–99 v: 1) Swimming Jyväskylä I 1:48.44, 2) Varkauden Uimarit 1:52.77.