Lady Bouncersin hyökkäyksen avainpelaajiin kuuluva Emilia Kemppi aloitti jenkkifutiksen poikien kanssa. Kemppi on saanut lajilta paljon elämänkokemuksia ja ystäviä.

Lady Bouncersin välierävoitto viime viikonloppuna tiesi sitä, että amerikkalaisen jalkapallon naisten 1. divisioonan loppuhuipennus pelataan Urpolassa. Vastustaja Kotka Eagles kaatui runkosarjassa niukasti 26–30, mutta ottelu jätti mikkeliläisille hampaankoloon.

– Emme pelanneet Kotkassa lainkaan omaa peliämme. Peli oli sekavaa, joten varmasti monella meistä on nyt halu näyttää. Kovaa iskemme varmasti pelin alkuun, Bouncersin keskushyökkääjä Emilia Kemppi sanoo.

Onko olemassa vaara, että lataus menisi yli?

– En usko siihen. Tällä kaudella joukkue on ollut niin hyvähenkinen. Pari vuotta sitten välierässä lataus oli kehno, mutta sen jälkeen emme siihen ole sortuneet.

Toisaalta Bouncersille sunnuntain tilanne ei ole uusi. Viime vuonna joukkue voitti finaalissa West Coast Phoenixin pistein 8–6 ja joukkue on kokenut kovia pelejä aiemmiltakin kausilta.

Crocodiles putosi heti alussa

Bouncersilla on allaan vahva 36–0-voitto Crocodilesista. Kemppi juoksi ottelussa kolme touchdownia ja kaksi onnistunutta kahden lisäpisteen peliä.

– Välierä oli meiltä kauden parasta peliä. Pelasimme tasaisen varmasti, joten mikäs siinä oli painaessa. Puolustus oli kova ja hyökkäyksessä saatiin tehtyä isoja pelejä.

– Finaaliin on hyvä fiilis lähteä. Eagles on monelle myös mieluisa vastustaja.

Eagles on tämän kauden joukkueista ainoa, jonka kanssa Bouncers on ollut numeroiden valossa tiukemmilla. Muut pelit Bouncers on vienyt selkeällä erolla, kiitos eritoten vahvan puolustuspelin. Tehokas juoksuhyökkäys ja Kemppi ovat epäilemättä myös yksi osa menestystä.

– Tällä kaudella meillä on mennyt ensimmäinen puoliaika vähän starttaillessa ja peli on kulkenut toisella. Crocodilesia vastaan asia meni vähän päin vastoin.

Bouncers latoi viime lauantaina ensimmäisellä neljänneksellä jo lukemat 14–0.

Kauden viimeinen peli

Finaali on samalla Kempin kauden viimeinen ottelu, sillä perinteiset syksyn Ruotsi-maaottelut on peruttu koronaviruksen vuoksi.

– Oli helpottavaa saada tieto peruuntumisesta hyvissä ajoin. Nyt saadaan ladata kaikki kauden viimeiseen matsiin, jonka jälkeen sitten aloitetaan rakentamaan kuntoa uutta kautta kohden.

Keväällä eskaloitunut koronavirusepidemia loi varjon jenkkifutiskaudenkin ylle. Lopulta Suomessa päästiin pelaamaan kausi varsin tiiviissä tahdissa, kun monessa muussa Euroopan maassa pelit jäivät väliin.

– Kevät ja epätietoisuus oli kuluttavaa aikaa, kun joukkueeseen on myös henkisesti todella sitoutunut ja tottunut siihen, että näkee ihmisiä. Oli karua, kun koko kaudelta lähti pohja alta.

Paluu harjoituksiin oli sitäkin iloisempi.

– Olimme tottakai pitäneet yhteyttä, mutta on ihan eri asia päästä livenä tekemään töitä ja tsemppaamaan yhdessä.

Kultamitalit kaulassa kotiin

Maajoukkueeseen Kemppi nousi kaksi vuotta sitten. Aikaisemmin edustustehtäviä oli lippupallossa.

– Karsimassa kävin aikaisemmin, mutta silloin ei ollut vielä aikani. Pari vuotta sitten debytoin Ruotsi-ottelussa ja viime vuonna olimme EM-kisoissa.

Suomi on hallitseva naisten Euroopan mestari. Mestaruuksia on tullut kolme putkeen, mutta viime kisat menivät jo tiukalle. Suomi ratkaisi mestaruuden piste-erolla.

– Turnauksessa oli kaikenlaisia mutkia ja kiemuroita, mutta tulimme kotiin kultaiset mitalit kaulassa. Sen jälkeen olemme halunneet ajaa jenkkifutista Suomessa vieläkin tavoitteellisemmaksi ja kilpailullisemmaksi.

Maajoukkue-edustukset ovat Kempin mukaan kunnia-asia.

– Kun olet vasta maajoukkueleirilläkin kilvoittelemassa Suomen parhaiden pelaajien kanssa, tuo se valtavasti lisää kilpailuhenkeä. Siellä haluaa todella näyttää, että myös minä osaan.

Mikkeliin opiskelemaan

Kemppi siirtyi Mikkeliin kotikaupungistaan Kouvolasta. Mikkeliin Kempin toivat opiskelut, joiden päätyttyä kaupungista on löytynyt myös työpaikka.

– Bouncersin joukkue otti avosylin vastaan. Joukkueessa oli ja on kivoja ihmisiä, ja pääsin heti hyvin mukaan.

Joukkueen hyvän ilmapiirin ovat ottaneet vastaan myös täksi kaudeksi Kuopiosta liittyneet pelaajat, joiden asennetta Kemppi myös kiittelee.

Bouncersissa Kempin pelipaikaksi on vakiintunut keskushyökkääjä, jonka tehtävä on toimia pallonkantajana juoksuhyökkäyksessä. Aiemmin Kemppi on pelannut laitahyökkääjänä, joka taas saa pallon heittohyökkäyksessä.

Amerikkalaisessa jalkapallossa pyrkimys on, että puolustus- ja hyökkäysvuorot hoitavat eri pelaajat. Suomessa tilanne on kuitenkin toisinaan se, että pelaajat pelaavat molempiin suuntiin.

– Tänä vuonna on ollut vähemmän tarvetta pelata puolustuksessa. Näkökulma peliin on kuitenkin ihan erilainen, kun olet itse jahtaaja ja saalistaja. Muutaman hyökkäysvuoron olen puolustanut ja ihan hyvin se on sujunut pelikokemuksen ansiosta.

Veljien perässä pelikentälle

Mutta mistä koko Kempin ura lähti liikkeelle?

– Kolme veljeä pelasi kaikki jenkkifutista. Mietin itse sopivaa harrastusta ja lähdin kokeilemaan. Mukana oli muutama muukin mimmi ja sille tielle sitten jäin.

Ensimmäiset kaudet Kemppi pelasi poikien kanssa.

– Pelasin silloin linjassa, enkä päässyt kantamaan palloa ollenkaan. Poikien kanssa pelatessa sai tottakai hyvät lähtökohdat, kun naisten peli alkoi kehittyä.

Kemppi nousi esiin peliälyllään ja fysiikallaan, mutta huomasi ilokseen lajin nopean kehityksen.

– Ensimmäiset kaudet olivat aika ongelmattomia, mutta kyllä naisten pelin taso nousi nopeasti.

Pelivuosia on pian takana jo 11.

– Elämän parhaita ihmisiä on tullut vastaan tätä kautta. Pelikavereilta on saanut paljon myös henkistä tukea. Ja on päässyt ulkomaillekin kisaamaan.

Bouncers–Eagles Urpolassa sunnuntaina kello 14. Ottelusta suora lähetys Youtuben kautta, johon löytyy linkki myös Bouncersin Facebook-sivuilla.

Kuka? Emilia Kemppi Lady Bouncersin keskushyökkääjä. 23-vuotias, kotoisin Kouvolasta. Aloitti amerikkalaisen jalkapallon Kouvola Indiansissa 12-vuotiaana. Valmistunut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta sosionomiksi ja työskentelee perhekuntoutusalalla.