Nuoret suomenhevoset tähtinä Mikkelin ravi-illassa – Siirin Valtsu voitti Suomen ennätysajalla

Nuoret suomenhevoset olivat pääosassa Mikkelin totoraveissa. Kolmivuotiaiden Varsakunkku-lähdön suosikkina matkaan lähtenyt Siirin Valtsu jatkoi voittojen tiellä ottamalla jo kolmannen perättäisen ykkössijansa. Voittotulos 1.31,0 on samalla uusi kolmivuotiaiden suomenhevosten Suomen ennätys 2000 metrin volttilähetyksessä. Petri Laineen valmentamaa oriitta ohjasti Hannu Torvinen.

– Siirin Valtsu on erittäin lahjakas hevonen. Sen uran avausstartissa itselläni oli vielä hieman epävarma olo, mutta toisessa startissaan se oli mennyt jo selvästi eteenpäin. Tänään saatiin hyvä juoksu Matteus Kevättömän perässä ja maalisuoran ori tuli jälleen vahvasti, kertoi Torvinen.

– Tämän kanssa edetään rauhassa ja tulevaisuudessa oriin voi nähdä isommissakin kilpailuissa. Tänään Suomen ennätysaika tuli puolivahingossa.

Hietanen kehui Viksun Liljaa

Pohjanmaalta Mikkeliin matkannut Viksun Lilja voitti neljävuotiaiden suomenhevostammojen Varsakunkku-lähdön. Tamman uran viides startti toi sille neljännen voiton ajalla 1.32,1.

– Lahjakkain tamma, jolla olen koskaan ajanut. Kaikenpuolin hyvä hevonen, se toimii hyvin ja kehittyy koko ajan. Tänään meillä ei ollut mitään hätää voiton suhteen, totesi ohjastaja Hannu Hietanen.

Toto5-avauskohdetta johti alusta loppuun asti kotiradan Vennelmon Varma. Tapio Kukkosen valmentaman tamman voittotulos oli 1.22,8. Vennelmon Varma on ollut ehdokkaana myös kuningatarkilpailuihin.

– Lähtö ratkaisi tänään paljon, kun hevonen pääsi hyvin matkaan. Tamma on ollut ehdolla kuningatarkilpailuunkin, mutta kesäkauden kilpailut eivät ole sujuneet ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Ensi kesänä täytyy vähän rajoittaa tamman liiallista vihreän syömistä, jospa se auttaisi kesän menoon, tuumasi valmentaja Kukkonen.

Bongo ilahdutti Siikavirtaa

Illan tyytyväisimpiä valmentajia oli Katja Siikavirta, jonka suojatti Bongo voitti toto5-kakkoskohteen tuloksella 1.15,2.

– Bongo tuli minulle kolme vuotta sitten Veijo Heiskaselta. Hevosta on hoidettu paljon ja vasta nyt näyttää siltä, että tulosta alkaa tulla. Bongo on minun harrastuskaveri leipätyöni ohessa, kertoi Siikavirta.

No Limit Star hallitsi vakuuttavasti toto5-neloskohdetta. Tapio Perttusen valmentama ja ohjastama viisivuotias tamma palasi kilparadoille syyskuussa yli vuoden kisapaussilta.

– No Limit Starilla on ollut loukkaantumisia matkan varrella, minkä takia sillä on ollut isoja murheita nuoruusvuosina. Hevosella on vielä paljon annettavaa. Sitä on treenattu maltillisesti ja parasta olisi päästä nyt kilpailemaan säännöllisesti. Odotan tältä tammalta hyvinkin paljon tulevaisuudessa, kertoi Perttunen.

Toto5-päätöskohde oli Nuorten sarja, jossa nähtiin ylivoimainen voittaja The Queen Sylvie. Juhani Tapanin valmentama ja ohjastama kolmevuotias tamma kirjautti tauluun komeat lukemat 1.15,8.

Toto5-kolmoskohteen voitti Hannu Torvisen ohjastama Xanthus Wapid ajalla 1.14,7.

Korjattu ensimmäiseen väliotsikkoon Torvinen Hietaseksi kello 22.04.