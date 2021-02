Takkuista on, Mikkelin Jukurien peli tällä hetkellä jääkiekon Liigassa. Tällä viikolla joukkue on kärsinyt kaksi niukkaa vierastappiota ja perjantaina pisteet Kalevankankaalta kävi hakemassa Vaasan Sport 1–4-lukemin.

Kuuteen edelliseen otteluun Jukurit on kerännyt vain yhden pisteen. Lauantaina vastassa on vielä Tappara Tampereella.

– Tehdään kovasti töitä ja oikeitakin asioita, mutta ei pystytä tekemään maaleja ja voittamaan pelejä, totesi Jukurien valmentaja Marko Kauppinen.

– Maalipaikkoja ensimmäisessäkin erässä oli tarpeeksi lähteä tauolle muissa numeroissa.

Kiekkojumalat katsoivat Sportiin

Sportia ottelussa luotsannut Sami Tervonen totesi, että Jukurit oli illan ottelussa ahkerampi.

– Tällä kertaa kiekkojumalat katsoivat avauserässä meidän puoleen. Toiseen erään tultiin kuitenkin erilaisella ilmeellä ja saatiin mahdollisuus pitää johdosta kiinni. Joukkue puolusti sitkeästi ja tiiviisti ja saatiin vastustajan maalipaikat alas, Tervonen kertoi.

Jukurit tällä kaudelle ensimmäistä kertaa kohdannut Sport sai avauserän maalinsa helposti, mutta toisaalta vaasalaiset puolustivat omassa päässään mainiosti.

Mikkeliläiset pääsivät vetopaikoille, mutta vedot menivät suoraan päin Sportin maalia vartioinutta Niko Hovista. Vaasalaisilla olisi ollut mahdollisuudet naulata ottelu jo ensimmäisen erän loppuun ylivoimalla.

– Sportin maalit tulivat liian helposti, sieltä kuopasta on hankala kaivaa takaa-ajoasemassa, totesi Kauppinen.

Vesa Vuorela Henri Nikkanen oli Jukurien ainoa onnistuja.

– Ensimmäisen maalin tekemisen merkitys on iso.

Nikkanen teki Jukurien ainoan

Toinen erä oli Jukurien kannalta elämää kallionkielekkeellä. Yksi maali Sportille, niin pelin voisi sanoa olevan siinä. Mikkeliläiset puolestaan hakkasivat päätään Hovisen muuriin. Hyvistä hyökkäyksistä huolimatta huippupaikoilta ei päästy maalintekoa yrittämään. Jukurit kaipasi kipeästi maalia ja sellaista maalintekijää, joka sen olisi käynyt vääntämässä.

Ratkaisu nähtiin lopulta kolmannen erän alussa, kun Jesse Paukku pääsi maalin edustalta vapaasti vetämään kiekon yläkulmaan. Loppulukemat 1–4 laukoi Turo Asplund tyhjään maaliin minuutti ennen loppua.

Jukurien ottelun ainokaisen laukoi kolmannessa erässä Heikki Huttusen jätöstä Henri Nikkanen. Nikkanen onkin vastannut pitkälti joukkueen tehoista. Kolmessa tämän viikon ottelussa Jukurit on tehnyt viisi maalia ja Nikkasen tehot noista peleistä ovat 2+2.

– Kyllä siellä kärkiketjuissa olisi muitakin, jolla on potentiaalia maalintekoon, mutta nyt ei uppoa, totesi Kauppinen.

Ylivoimapeli yski

Maalintekoon ei tuonut helpotusta edes ylivoimapeli, jota joukkue pääsi kokeilemaan kolmasti.

– Sekään ei ole helppoa, kun se on vaikeaa, totesi Kauppinen.

Jukureilla on tällä viikolla kahden vieraspelin ja yhden kotipelin jälkeen edessä vielä yksi vieraspelireissu.

– Tapparaa vastaan on jälleen tiukka peli edessä eikä Liigassa peleissä tule mitään ilmaiseksi joten lähdetään tekemään parhaamme. Ottelutahti on ollut kova, mutta niin se on ollut kaikilla muillakin, totesi Kauppinen.

Tsekin maajoukkueleirillä mukana ollut ja sen jälkeen peleistä pois ollut Jakub Galvas saattaa palata mikkeliläisten kokoonpanoon Tapparaa vastaan.

Vesa Vuorela Pontus Netterberg ei saanut tästäkään kiekkoa sisään.