Kampparit juhli pronssilla maalijuhlan jälkeen — Mitali maistui Kalle Lempiselle

Mikkeliläisten vahva loppu ensimmäisellä jaksolla käänsi ottelun. Sami Laakkosen ura on loppumassa.

Jääpallon pronssiottelusta muodostui maalijuhla Hänkissä. Kampparit pääsi tuulettamaan tällä kertaa kauden viimeisen ottelun jälkeen 10—5 (6—4) -voittoa.

— Voittoon loppunut kausi paikkaa vähän tappioon päättynyttä välieräsarjaa, totesi Kampparien Antero Levänen.

— Marraskuusta lähtien uskoin siihen, että finaalipaikka voi tulla, mutta me hyydyimme siinä ihan kalkkiviivoilla.

Kampparit löi pronssiottelun ensitahdit maali-ilottelulle, kun kotijoukkue pääsi tuulettamaan maalia jo ennen ensimmäisen peliminuutin umpeutumista.

Tämän jälkeen peliin heräsi kuitenkin paremmin vierasjoukkue Akilles, joka kolmen kulmalyönnistä tulleen maalin ja yhden Andreas Flinckin tarkan laukauksen jälkeen karkasi 2—4-johtoon.

Viihdyttävän avausjakson viimeinen kymmenminuuttinen oli kuitenkin kotijoukkueen: Santeri Laitinen kavensi Ilja Sokolovin mainiosta esityöstä 3—4-lukemiin, Eetu Karhunen nakkasi rystyvedolla tasoituksen, Iisakki Kaivola viimeisteli jakson toisen maalinsa 5—4:ään ja Laitinen vei viimeisellä minuutilla tulleella maalilla mikkeliläiset 6—4-johdossa tauolle.

— Harmittaa, miten päästettiin peli meidän käsistä pois. Kahden maalin takaa-ajoasemasta nouseminen vaatii jo vähän onnea, mietti Akilleksen valmentaja Antti Parvainen.

— Pattiin ottaa.

Laitinen kuittasi nopeasti

Akilles painoi toisen jakson ajan päälle. Rolf Larsson nosti palloa hyvin oikeaa laitaa pitkin ja lopulta ottelun 67. minuutilla Larsson kääntö maalille löysi Flinckin, joka veti maalin. Kampparit kuittasi nopeasti. Kalle Lempinen kaadettiin Akilleksen maalilla ja Santeri Laitinen viimeisteli varmasti rangaistuspisteeltä.

Akilles otti aikalisän 8—5-tilanteessa, mutta se ei kotijoukkueen maaliputkea katkaissut, vaan Laitinen viimeisteli nopeasti 9—5-johdon illan neljännellä maalillaan. Loppulukemat syntyivät Sokolovin mailasta.

— Olihan tämä nyt paljon viihdyttävämpää jääpalloa kuin edellisellä kerralla. Eikä ole mikään yllätys, että Kampparit ja Akilles saa viihdyttävän ottelun aikaiseksi, totesi Levänen.

Kampparien kapteeni Kimmo Huotelin antoi joukkueelleen kaudesta kiitettävän arvosanan.

— Odotukset kasvoivat kauden mittaan ja kun sijoitukset ratkaistaan kahden viimeisen viikon aikana, niin meillä jäi siitä hampaankoloon. Ei pystytty välieräsarjassa nostamaan tasoa, minkä se aina vaatii jos meinaa finaaliin mennä, sanoi Huotelin.

— Nuoret pelaajat ovat ottaneet huimia askeleita kauden aikana.

Mikkelissä nähtiin myös hyvin todennäköisesti yhden legendaarisen uran loppu, kun Akilleksen Sami Laakkonen pelasi vielä pronssiottelun polvivaivaisena.

Taru Hokkanen Santeri Laitinen tuuletti Kampparien yhdeksättä osumaa.

Mitali maistui Lempiselle

Hyvältä tuntuu, iloitsi Kampparien tehohyökkääjä Kalle Lempinen kotiyleisön edessä. Lempinen totesi, että Kampparien kausi sujui nousujohteiseesti ja nuoren joukkueen nälkä kasvoi kauden edetessä.

— Me tehtiin tästä kaudesta itsellemme odotuksia antava. Pelattiin hyvin tammi- ja helmikuussa ja se antoi meille sellaiset odotukset, että päästäisiin finaaliin.

Lempinen kuitenkin muistutti, että mitali on aina mitali.

— Nyt ollaan tämän kauden jälkeen pronssimitalit kaulassa näin nuorella porukalla, niin ei voi olla kuin tyytyväinen.

Pronssiottelussa Kampparit nousi voittoon kahden maalin takaa.

— Tällä kaudella välillä ollaan nukahdettu kesken pelin. Se kertoo siitä, että ollaan vahva joukkue, kun pystytään nousemaan niistä paikoista monesta.

Lempinen valittiin kauden päätteeksi bandyliigan All Stars-kokoonpanoon.

— Kausi on mennyt yli odotusten. Pudotuspelit ovat olleet vähän vaikeammat, on ollut vähän pieniä loukkaantumisia, mutta se on vaikuttanut enemmän pääkoppaan, kun ei ole pystynyt ihan samanlaisiin suorituksiin kuin normaalisti.

Näin pelattiin

Maalit: 1. Iisakki Kaivola 1—0, 7. Raoul Karlqvist (Sami Laakkonen) 1—1, 16. Juuso Johansson (Ville-Veikko Angeria) 1—2, 20. Eetu Karhunen 2—2, 24. Karlqvist (Andreas Flinck) 2—3, 32. Flinck (Rasmus Lindqvist) 2—4, 34. Santeri Laitinen (Ilja Sokolov) 3—4, 38. Karhunen (Kaivola) 4—4, 41. Kaivola (Ville Hämäläinen) 5—4, 45. Laitinen (Kaivola) 6—4, 67. Flinck (Rolf Larsson) 6—5, 69. Laitinen 7—5rl, 74. Alpo Kaartinen (Kalle Lempinen) 8—5, 76. Laitinen (Lempinen) 9—5, 90. Sokolov (Esko Liukkonen) 10—5.

Jäähyt yhteensä: Kampparit ei jäähyjä, Akilles 2x10 min=20 min.

Erotuomarit: Antti Malaska (Jukka Vauhkonen, Samuli Haapalainen).

Yleisöä: 1 342.