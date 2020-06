Mikkelin raviradan suunnitelma jakaa rata-alueen yleisöalueet eri lohkoihin on saanut viranomaisten hyväksynnän, joten lipunmyynti 18.–19. heinäkuuta ajettaviin St Michel-raveihin on valmis alkamaan. Noin 2500 päiväkohtaista lippua tulee myyntiin raviradan verkkosivujen kautta torstaina kello 9 alkaen.

– Toivomme, että liput myytäisiin kaikki ennakkoon, toteaa raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen.

Päivälippu raveihin maksaa 25 euroa, kun se normaalivuosina on ollut 20 euron hintainen. Radan yleisöalue

Radalle pääsee vain pääsylipun ostamalla, sillä mitkään vapaakortit eivät ole voimassa poikkeusoloissa. Sama koskee myös raviradan kausikortteja. Päätös ei ollut helppo.

– Tilanne on poikkeuksellinen kaikilta osin, mutta ravien järjestelyt ovat suunnilleen saman hintaiset, oli paikalla sitten 2 000 tai 12 000 katsojaa. Alueen lohkominen tuo vielä omat kustannuksensa, Tiainen avaa.

Yksi varma tulija

Toistaiseksi varmoja tulijoita St Michel-päälähtöön on yksi, kun viime vuoden voittaja Makethemark on vahvistanut osallistumisensa. Tiainen kertoo, että mahdollisesti tällä viikolla kuullaan jo jotain lisää.

Kymi GP-voittaja Vitruvio on kutsuttu, mutta vastausta rata ei ole vielä saanut. Esiin on noussut myös nelivuotias HIFK:n raviliigahevonen Mascate Match, joka on hallinnut ikäluokkalähtöjä täysin ylivoimaisesti.

Tamma on tulossa Mikkeliin, mutta se voi kilpailla nelivuotiaiden Eugen Pylvänäisen Muistoajon sijaan päälähdössäkin.

– Päälähtöön osallistuminen olisi tietysti järjestäjienkin toive, sillä hevosen rajoja ei ole vielä kunnolla päästy mittamaan. Valmentaja Pekka Korpi miettii tällä hetkellä asiaa, Tiainen kertoo.

Elian Web ratkeaa Suur-Hollolassa

Ruotsalainen Daniel Redén on tulossa Mikkeliin myös tänä vuonna. Redén joutui Elitloppetin jälkeen myrskynsilmään Propulsionin hermo-operaation paljastumisen myötä, mutta tallissa on paljon laadukkaita hevosia.

Mikkeliin tyrkyllä on viisivuotias jenkkiori Missle Hill.

– Missle Hill on Redénin hevonen Mikkeliin, mikäli se onnistuu hyvin Lindesbergissä, Tiainen sanoo.

Elian Webin osallistuminen Mikkeliin varmistunee puolestaan ensi viikonloppuna ajettavan Suur-Hollolan jälkeen.

– Viimeistään lähtö on kasassa 12. heinäkuuta, mutta toivottavasti jo vähän aikaisemmin. Hevosten tilanteissa tapahtuu muutoksia viime hetkelle asti, toteaa Tiainen.

St Michelin lipunmyynnin varmistumisesta ja hevostilanteesta kertoi ensimmäisenä MT Ravinetti.