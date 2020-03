Mikkelin Pallo-Kissojen joukkue jalkapallon Kakkoseen täydentyy Hugo Kemppaisella. Suomalais-yhdysvaltalainen Kemppainen, 20, ei ole aiemmin pelannut Suomen kentillä.

Pitkänhuiskea Kemppainen (193 cm) siirtyy Pallo-Kissoihin Pohjois-Carolinan osavaltiossa toimivan Methodist Universityn jalkapallo-ohjelmasta. Yliopiston urheilujoukkueet tunnetaan nimellä Monarchs.

Kemppainen saapui Suomeen tammikuussa ja on harjoitellut MiPK:n mukana kuukauden päivät.

– Hugon projekti meillä on pitkäaikaisempi, koska hän vaatii sopeutumista kakkosen tasolle, mutta hän on ottanut jo todella isoja harppauksia talven muutaman kuukauden aikana, joten ehdottomasti halusin hänet meille hieman pidemmällä sopimuksella, MiPK:n valmentaja Tommi Ekmark kertoo seuran verkkosivuilla.

Ekmarkin mukaan joukkue on yhtä keskuspuolustajaa varten valmis ensi kauteen, jonka Palloliitto tiedotti alkavan aikaisintaan kesäkuussa. MiPK kertoo tiedottavansa ensi viikolla lisää maalivahtitilanteesta. Tällä hetkellä MiPK:lla on sopimukset kahden maalivahdin, Antti Lampisen ja Johan Pihlajamäen, kanssa.

– Jos pääsemme kauden aloittamaan kesäkuun alussa tulee siitä silti tiivis ja pelejä on todennäköisesti suurin piirtein joka viikonloppu, jolloin on hyvä että meillä on vaihtoehtoja jokaiselle pelipaikalle. Lisäksi kehittymisen ja harjoittelun kannalta kilpailu pelipaikoista on pakollista. Joukkue on omatoimijaksolla tällä hetkellä ja katsotaan milloin pääsemme taas jatkamaan harjoittelua, Ekmark sanoo.