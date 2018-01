Jukurit ja Henri Auvinen purkivat sopimuksensa — Puolustajan uudeksi osoitteeksi Ruotsin klassikkoseura Modo Hockey Sopimuksen purku tapahtui yhteisymmärryksessä, Jukurit kertoo. Henri Auvinen jättää Jukurit.

Mikkelin Jukurit ja puolustaja Henri Auvinen ovat purkaneet pelaajasopimuksensa. Sopimuksen purku tapahtui yhteisymmärryksessä, Jukurit kertoo tiedotteessaan.

27-vuotias Auvinen oli tällä kaudella Jukurien kokoonpanossa Liigassa 17 ottelussa ja pelasi Ketterässä Mestistä yhdeksän ottelua.

Auvisen uusi osoite on Ruotsin toiseksi korkein sarjataso Hockeyallsvenskan. Auvinen on tehnyt loppukauden kattavan sopimuksen Modo Hockeyn kanssa. Modo on tällä hetkellä Allsvenskanissa sijalla 10. ja käy taistelua paikasta pudotuspeleissä.

Örnsköldsvikiläinen Modo Hockey on eräs Ruotsin tunnetuimmista jääkiekkoseuroista, joka putosi länsinaapurin pääsarjasta keväällä 2016. Modo Hockey on tunnettu erityisesti juniorityöstään, sillä seuran kasvatteja ovat muun muassa NHL-pelaajat Peter Forsberg, Markus Näslund, Sedinin kaksoset Henrik ja Daniel, ja 1970-luvulla WHA:ssa ja NHL:ssä pelannut maalivahti Anders Hedberg.