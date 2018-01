Mikkeliläinen Antti Lampinen taistelee kärkisijoista Keski-Euroopassa — Pitkän matkan kisoissa lähtöviivalla on tuhansia hiihtäjiä Mikkeliläinen maatilayrittäjä nauttii hiihdon pitkistä matkoista, vaikka ne ovat välillä yhtä tuskaa. Vesa Vuorela Tasatyönnöllä mennään, vaikka välillä vaikealta tuntuu. Porrassalmen hiihdoissa joulukuussa Antti Lampinen eteni voittoon.

Luvassa on taas tuskaa ja nautintoa, kun Antti Lampinen, 34, suuntaa mielikisoihinsa, hiihdon pitkien matkojen kilpailuihin Keski-Eurooppaan.

Mikkeliläinen maatilayrittäjä teki paluun Ski Classics-sarjan kisoihin puolentoista vuoden tauon jälkeen joulukuun alussa Livignossa Italiassa ja nyt hän lähtee kolmen kilpailun kiertueelle La Diagonelaan Sveitsiin sekä Marcialongaan ja Toblach-Cortinaan Italiaan.



Viikon välein järjestettävistä kilpailuista ensimmäinen, 65 kilometrin La Diagonela hiihdetään lauantaina St Moritzissa.

Ryppään jälkeen Team Peltosen tallia edustava Lampinen osallistuu vielä 90 kilometrin pituiseen Vasaloppettiin maaliskuun alussa Ruotsissa.

— Näitä kisoja on nautinto hiihtää. Tai kisan aikana se on yhtä tuskaa, mutta eräänlainen nautinto sekin on, kertoo Lampinen.

Sveitsiin Lampinen matkustaa torstai-iltana. Kisa käydään yli 1 500 metrin korkeudessa, ja siksi reissu pitää ajoittaa oikein.

— Paikalle pitää mennä juuri kisan alla tai viikkoa aiemmin korkean ilmanalan takia.

Viisi kisaa kalenterissa

Kaikkiaan Ski Classics-sarjassa hiihdetään 11 osakilpailua. Lampinen ei siten kisaa koko sarjan pisteistä, vaan keskittyy valitsemiinsa viiteen osakilpailuun.

— Ennen kautta suunnittelin hiihtäväni juuri nämä viisi kisaa. Ne ovat sopivimmat minulle. Ja kalenteriinkin ne sopivat hyvin, perustelee Lampinen.

— Toblachin jälkeen olisi kisa Tshekissä ennen Vasaloppetia, muta taidan jättää sen väliin. Käytän väliajan palautumiseen näistä kolmesta kilpailusta ja harjoitteluun.

Onnistunut paluu

Paluu Livingon Sgambedassa sujui Lampiselta hyvin. Hän sijoittui 27:nneksi. Ero voittajaan kertyi puolisentoista minuuttia 2 000 metrin korkeudessa käydyssä 65 kilometrin hiihdossa.

Sgambeda on yksi Lampisen mielikisoista ja sieltä hänellä on myös uran paras saavutus, 13:s toissa talvelta.

— Ihan kelpo paluu. Oli hienoa nähdä, että pystyin taistelemaan samojen miesten kanssa kuin puolitoista vuotta aiemmin. Loppukiritaisteluun paukut eivät vain

riittäneet.

— Kisa noin korkealla toi oman mausteensa. Eroa kärkeen ei kuitenkaan ollut paljon vaikka vastassa oli ammatikseen hiihtävät kaverit. Minullehan tämä ei ole ammatti.

Pientä epävarmuutta ilmassa

Kauden seuraavistakin kisoista Lampinen odottaa hyvää sijoitusta, vaikkei olekaan lyönyt tavoitteita lukkoon. Hän olisi tyytyväinen jos sijoitus olisi kahdenkymmenen tietämillä.

Pientä epävarmuutta on kuitenkin ilmassa. Lampinen on potenut poskiontelon tulehdusta Pieksämäellä loppiaisena hiihdetystä Suur-Savon maakuntaviestistä asti.

— Maakuntaviestissä en ollut täydessä iskussa. Syy selvisi, kun menin kisan jälkeen lääkäriin. Sain lääkekuurin tulehdukseen ja nyt tauti on voitettu, kertoo Lampinen.

— En saanut tehtyä toivottuja harjoituksia, mutta tunne on nyt aivan erilainen kuin maakuntaviestin aikaan.

— Tarkoitus on lähteä hiihtämään kärjen mukana. Sen mukana on pakkokin pysyä, jos aikoo onnistua. Kärkisijat ratkaistaan sitten loppukilometreillä, sanoo Lampinen.

— Tasatyönnöin mennään niin kuin muutkin. Muuta vaihtoehtoa ei ole.

— Kävin juuri hiihtämässä Urpolan nousut. Ne eivät tuntuneet pahalta. Vielä viisi vuotta sitten ne olisivat tuntuneet hirveiltä. Se kertoo siitä, että töitä on tehty.

Pitkien matkojen kisat erittäin arvostettuja

Pitkien matkojen kilpailut ovat hyvin suosittuja tapahtumia Euroopassa. Lähtöviivalle asettuu tuhansia hiihtäjiä.

Esimerkiksi tammikuun 28. päivä Trentinossa Marcialongassa hiihtäjiä on 6 000–7 000. Heistä 70 kilometrin pituisen kisan kärkisijoista taistelevat Antti Lampisen tavoin reilut 100 tallihiihtäjää.

— Marcialonga on erittäin arvostettu ja hieno tapahtuma, kertoo Lampinen.

— Se on tärkein kilpailu minullekin. Ominaisuuteni pääsevät siellä parhaiten esille. Haen sieltä talven nappisuoritusta.

Kuluvan vuoden projekti

Lampinen arvostaa suuresti myös Vasaloppetia, jossa on ollut parhaimmillaan 21:s.

Ruotsissa vuosittain maaliskuun ensimmäisenä sunnuntaina järjestettävä kilpailu on maailman suurin yksittäinen maastohiihtokilpailu.

Hiihdettävä matka Sälenistä Moraan on 90 kilometriä.

Sen osanottoennätys on peräti 16 150.

— Vasaloppetin arvostus on todella korkea. Lajin kuninkuuskisa.

Ski Classics-sarjan päättää Ylläksellä Levillä hiihdettävä Suomen osakisa huhtikuun 14. päivä. Kilpailu ei ole Lampisen kalenterissa. Jos hän siihen osallistuu, silloin hän aikoo vain nauttia hiihtämisestä.

— Tämä (sarja) on tämän vuoden juttu minulle. Sen ratkaisun olen tehnyt. Jos sarjaan haluaisi osallistua jatkossa tosissaan, silloin kesälläkin pitää pystyä harjoittelemaan täysillä. Maatilayrittäjänä se ei ole minulle mahdollista.