Mikkelin Palloilijat kiinnitti brasilialaisen keskikenttäpelaajan Filipe Mellon — Päävalmentaja: "Tämä on meille tärkeä kiinnitys"

Mikkelin Palloilijat on tehnyt 1+1-vuotisen pelaajasopimuksen Filipe Monteiro De Mellon kanssa, seura tiedottaa. Nyt MP:llä on kasassa 11 pelaajasopimusta.

Tuleva kausi on 27-vuotiaalle brasilialaiselle keskikenttäpelaajalle jo seitsemäs Suomessa. Mello on pelannut aikaisempina kausina Ykköstä KTP:ssä, Hongassa ja EIF:ssä sekä Kakkosta PKKU:ssa ja BK-46:ssa kaikkiaan 125 ottelua. Maaleja on syntynyt 18.

— MP on minulle tuttu seura jo ensimmäisestä Suomen kaudesta, sillä silloin pelasin PKKU:ssa MP:tä vastaan. Joukkue on ollut vahva ja kilpailukykyinen ja on sitä varmasti myös ensi kaudella. Monta tuttua pelimisetä on pelannut seurassa, ja olen kuullut heiltä paljon hyvää sekä seurasta että kaupungista, Mello toteaa tiedotteessa.

Päävalmentaja Janne Wilkman on todella tyytyväinen kiinnitykseen.

— Teimme paljon töitä, että saimme Mellon Mikkeliin ja tämä on meille tärkeä kiinnitys.

Wilkmanin mukaan Mello soveltuu MP:n pelitapaan erinomaisesti.