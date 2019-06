Palaako sarjakärki MP voittokantaan sarjajumboa vastaan? — Katso MP-Sudet suorana tästä kello 18.30

Kakkosdivisioonan A-lohkoa johtava MP kohtaa tänään Urskissa Kouvolan Sudet. MP johtaa sarjaa kerättyään viidestä ottelusta 11 pistettä, mutta kaksi edellistä ottelua ovat olleet maalittomia tasapelejä. Nousijajoukkue Sudet on sarjassa viimeisenä. Kouvolalaisten tilillä on yksi piste, ja joukkue on tehnyt vain kaksi maalia.