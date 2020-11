Jukurit ei ole hakenut Jyväskylästä pistettäkään kahden viime kauden aikana. Viime kauden kolme jääkiekkoliigan vierailua tuottivat mikkeliläisille yhteensä vain neljä tehtyä maalia. Uusi kausi alkoi Hippoksen osalta tuloksellisesti vieläkin vaisummin nollasuorituksella, kun Jypin Markus Ruusu torjui nollapelin 3–0 kauden ensimmäisessä voitto-ottelussaan.

Ihmeellisintä Hippoksen lauantai-illassa tosin oli se, että ottelu oli vieraissa yhä pisteettä seikkailevalta Jukureilta pitkiä pätkiä loistavaa pelaamista.

– Tasakentällisin pelasimme ihan hyvin, mutta tulosurheilussa kiekko pitäisi saada reppuun asti, kiteytti Jukurien valmentaja Marko Kauppinen naama vakavana.

Jukurit ahkeroi Ruusulle peräti 36 torjunnan illan. Mikkeliläiset kirjasivat laukaustilaston nimiinsä selkeästi 55–31.

– Tämä on pienin torjuntamääräni vieraspeleissä Jypiä vastaan, ja olen sentään ollut aina maalilla Jukurien pelatessa Jyväskylässä liigapisteistä, hämmästeli Jukurien luottovahti Sami Rajaniemi.

Jyp oli aggressiivinen

Jyp tuli kaukaloon viiden pelin tappioputkessa, jonka aikana jyväskyläläiset olivat saalistanut vain kaksi pistettä.

– Vastustajan tappioputken pituus näkyi heidän aggressiivisessa pelaamisessaan, Rajaniemi korosti.

Avausmaali meni täysin Jukurien laitahyökkääjä Julius Vähätalon piikkiin. Ex-jukuri Aleksi Salonen nousi pakin tontiltaan maalille viimeistelemään. Kyseessä oli Salosen kauden 29. laukaus, mutta vasta ensimmäinen tehopiste.

Jyp tuplasi johtonsa toisessa erässä laitahyökkääjä Samuel Valkeejärven, 19, liigauran avausmaalilla. Isäntien Brad Lambert punnersi Jukurien Mikko Kokkonen reppuselässään kiekon maalille. Rajaniemi torjui, mutta ajautui maalin sivulle. Valkeejärvi ehti ennen Axel Rindelliä maaliviivalle pysähtyneeseen kiekkoon.

Päätöserän takaiskumaalissa Rajaniemi onnistui katkaisemaan heittäytymällä Jypin Miska Siikosen pääsyn Jukurien ylivoimaviisikon sähläämään irtokiekkoon, mutta Rajaniemen iskemän kiekon niukasti hyökkäysalueella pitänyt Jerry Turkulainen sai nautiskella kauden toisen alivoimaosumansa tyhjään Jukurien maaliin.

Hallinta ei johtanut tulokseen

Jukurit pelasi hyvän avauserän. Simon Stransky herisytteli mikkeliläiskannattajia kiekollisilla kiemuroillaan. Jopa kolmannen liigaottelunsa pelannut mäntyharjulaiskasvatti Perttu Kiesilä, 22, johdatti nelosketjun pitkään myllytykseen JYPin päädyssä.

– Oli meillä niin paljon hallintaa ja pitkiä hyökkäyksiä, että tulostakin olisi hyvin voinut tulla, Rajaniemi kuvaili.

Viime kaudella Rajaniemi torjui kolmessa Jyväskylän ottelussa 20, 27 ja 30 kiekkoa, mutta edes yhteensä vain seitsemällä päästetyllä maalilla Jukurit ei saanut pistettäkään.

– Jyväskylä on silti minulle erityinen paikka pelata. Vastustajan riveissä on yhä useita entisiä joukkuekavereita viiden Jyväskylän vuoteni ajalta. Ja katsomossa on yleensä äitini Susanna, kuten tänäänkin.

Karanteeni katkaisi putken

Rajaniemi, 28, on ollut Jukurien liigahistoriassa mukana yhtä lukuun ottamatta kaikissa otteluissa. Rajaniemi oli kokoonpanossa SM-liigassa 286 ottelussa peräkkäin, kunnes putki katkesi keskiviikkona Jukurien Oulun matkalla. Rajaniemi oli sivussa jäätyään maajoukkuekutsun jälkeen neljän päivän karanteeniin.

Rajaniemi oli SM-liigan teräsmies eli pisimmän otteluputken kokoonpanossa ollut pelaaja. Hänen jälkeensä terämiehen tittelin sai Tapparan maalivahti Christian Heljanko, jolle lauantainen Tapparan peli Lahdessa oli 182. peräkkäinen ottelu liigamiehityksessä. Heljanko on tosin ollut ison osan otteluistaan vaihtopenkin puolella varavahtina.

Jyväskylässä nähtiin teräsmieslistan kakkonen. JYPin konkarisentteri Jarkko Immonen on pelannut 144 peräkkäisessä liigaottelussa.

Rajaniemelle on keväällä tulossa täyteen viisi kautta Jukureissa. Sopimus Jukurien kanssa on voimassa kevääseen, mutta Mikkeliin Rajaniemi ja hänen kalajokinen avovaimonsa Tiia Törnvall ovat sitoutuneet pidemmäksi aikaa.

– Joo, häät on tarkoitus tanssia ensi kesänä Riuttalanhovissa, myönsi Rajaniemi kysyttäessä.