Kampparit venyi voittoon lisäajalla — Esko Liukkonen nousi ratkaisijaksi

Mikkelin Kampparit päätti jääpallon Bandyliigan avausviikonlopun urakkansa voitokkaasti, kun mikkeliläisnippu kukisti Helsingissä Botnian maalein 3-2. Lauantai-iltapäivän nollakelissä pelatun ottelun ratkaisijaksi nousi Kampparien Esko Liukkonen, joka viimeisteli voittomaalin lisäajalla.

— Piti hakea voittomaalia ja onnenkantamoisella meni sisään pienestä kulmasta. Puhtaasti lähdin laukomaan, enkä katsonut enää syöttömahdollisuutta, Liukkonen summasi.

Hukkasimme hyvän otteemme, kun lähdimme tyhmistä keskialueen tilanteista jäähyille. — Antero Levänen

Tavoitteena ehjä 90-minuuttinen

Kampparit hävisi perjantaina Mikkelissä Veiterälle 2–3. Siinä ottelussa mikkeliläiset paransivat loppua kohti ja saivat hyvän peli-ilmeen jatkumaan lauantaina. Perjantain ottelu ei painanut jaloissa, kun Ville Särkkä vei Kampparit johtoon Iisakki Kaivolan syötöstä jo seitsemännellä minuutilla. Sami Mikkola väläytteli hyvillä nousuillaan ja loi lisää tilanteita.

— Ensimmäisellä jaksolla olimme pelipäällä, mutta sitten lähdimme vastustajan tempoon mukaan. Meidän pelimme kärsi siitä. Tavoittelemme vielä ehjää 90-minuuttista. Tilaisuus siihen on ensi viikonlopun kotipeleissä, Liukkonen ruoti.

Korhosen vuoro torjua

Etenkin toisella jaksolla Kampparien maalivahti Jere Korhonen venyi muutamaan erittäin hyvään torjuntaan, mutta ei mahtanut mitään kauden ensimmäisen ottelunsa pelanneen Botnian Tero Määttälän 1-1 tasoitukselle.

— Meillä on hyvät maalivahdit, joiden varaan voi rakentaa. Jere oli torjuntavuorossa tällä kertaa, Kampparien päävalmentaja Antero Levänen kiitteli.

Nuori lupaus Karo Liimatainen laukoi Kampparit 2-1 johtoon toisen jakson puolivälin jälkeen Ilia Sokolovin syötöstä.

— Karo on tullut ryminällä mukaan. Keväällä ja kesällä hänellä oli huonoa tuuria loukkaantumisen takia, mutta poika on ajanut itsensä nyt hienosti sisään joukkueeseen. Tällaiset suoritukset lämmittävät. Hänen tekeminen on ennakkoluulotonta ja raikasta, Levänen tuumi.

Jäähyt kostautuivat

Johtoasema kesti vartin. Mikko Tammilehto toi Botnian toisen kerran tasoihin, kun Kampparien Iisakki Kaivola ja Ville Hämäläinen istuivat kymmenen minuutin jäähyjään.

— Hukkasimme hyvän otteemme, kun lähdimme tyhmistä keskialueen tilanteista jäähyille. Ei tällaisissa peleissä tarvitse ottaa yhtään kymppiä, Levänen sanoi.

Kampparit päätti ottelun lopulta hymyssä suin, kun Liukkonen viimeisteli voittomaalin Santeri Laitisen syötöstä.

— Viimeinen terävyys puutuu vielä. Olisi ollut pari paikkaa aikaisemminkin, mieletön määrä kulmia ja näitä tilanteita mistä rakentaa, mutta hyökkäyspäässä pelaaminen oli vielä kevyttä. Lopussa olimme onnekkaita. Töitä riittää tehtäväksi koko joukkueella, Levänen painotti.

Näin pelattiin

Maalit: 7. Ville Särkkä (Iisakki Kaivola) 0–1, 60. Tero Määttälä (Joonatan Irtamo) 1–1 kl, 71. Karo Liimatainen (Ilia Sokolov) 1–2, 86. Mikko Tammilehto2–2, 92. Esko Liukkonen 2–3.

Jäähyt: Botnia 2x10 min, Kampparit 3x10 min.

Erotuomarit: Thomas Söderberg, (Veijo Vainio, Samuli Haapalainen).

Yleisöä: 120.