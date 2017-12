Kaartinen palaa Kampparien liberoksi — joutenolo ei sopinut luottopuolustajalle Alpo Kaartinen teki samaan syssyyn seuraavaakin kautta koskevan sopimuksen. Jaakko Avikainen Lopettamispuheet on haudattu ja Alpo Kaartinen nähdään taas Kampparien riveissä.

Kampparien viime kauden parhaana pelaajana palkittu Alpo Kaartinen, 35, palaa mikkeliläisten riveihin perjantaina, kun JPS saapuu vieraaksi Bandyliigan ottelussa.

Jo parin kuukauden ajan harjoitellut Kaartinen pyörsi näin lopettamisaikeensa ja teki samalla seuraavaakin kautta koskevan sopimuksen Kampparien kanssa.

— En tiedä tuliko sitä lopettamispäätöstä tehtyäkään. Kroppa oli vain viime kauden jälkeen niin väsynyt, että sitä mietti jatkoa, kertoo Kaartinen.

— Hyppäsin Kampparien Suomi-sarjaporukan kanssa jäälle ja siitä se taas lähti. Paikat tuntuivat hyvältä.

— Elämäntapahan tämä on. Kesällä kun huilasin, mietin mitä rupeaisin oikein tekemään. Kotonakin tuli sanomista, että ala nyt tekemään jotain. Muuta tähän hätään en keksinyt ja sanoin, että mennään sitten pelaamaan, sanoo 31 vuotta jääpallon parissa viihtynyt Kaartinen.

Kampparien päävalmentajalle Antero Leväselle Kaartisen paluu on mieluinen. Kapea rinki saa kokeneen pelimiehen täydennyksekseen.

— Faktahan on ollut koko ajan se, että meillä on ollut puute yhdestä keskuspuolustajasta. Ollaan pidetty niin sanotusti nuotiota tulessa koko ajan, sanoo Levänen.

— Alpo on meille luonnollinen vaihtoehto. Emme tarvinneet lähteä etsimään miestä ulkopuolelta kaupungin, vaikka sellaistakin vähän viriteltiin.

— Isoin asia on, että Alpo pelaa seuraavallakin kaudella meillä.

Kaartisen lisäksi Kamppareilla on sopimukset kaudeksi 2018–19 myös Artem Shekhovtsovin, Santeri Laitisen, Jari Purovirran ja Ville Hämäläisen kanssa.

Kaartiselle kausi Kamppareissa on kahdeksas perättäinen ja kaikkiaan yhdeksäs. Kampparien lisäksi 305 Bandyliigan runkosarjan ottelua pelannut Kaartinen on edustanut vain Lappeenrannan Veiterää. Nyt vauhtiin pääsevä kausi on 18:s.

Pudotuspelit mukaan lukien pääsarjapelejä hänellä on kertynyt 361. Otteluissa Kaartinen on kunnostautunut maalien syöttäjänä 115 kertaa ja tehnyt 21 maalia.

A-maaotteluja Kaartisella on tilillään viisi.

Jyväskyläläisiä vastaan Kaartinen palaa tutulle tontilleen, jolle hän viime kaudella sopeutui.

— Eiköhän Alpo nähdä perjantaina liberon tontilla, lupaa Levänen.

Pelituntumaa Kaartiselle ei ole kertynyt sitten viime kevään, maaliskuun 10. päivän JPS:lle hävityn pronssiottelun. Niin mies itse kuin Levänenkin vakuuttavat kunnon olevan kohdillaan, eikä taito ole mihinkään hävinnyt.

Kaartisen paluun toivotaan tuovan tiiviyttä alakertaan. Pallo on mennyt 37 kertaa Kampparien maaliin 8 ottelussa. Suuresta määrästä takaiskuja ei kuitenkaan ole syyttäminen puolustusta.

— Minusta alakerta on pelannut hyvin. Kyse on koko joukkueen puolustamisesta. Ollaan hyökätty liian innokkaasti, kuudellakin miehellä, kun pitäisi hyökätä 3–4 pelaajalla. Tasapaino kärsii innokkuudesta.

— Puolustajana näkisin mieluimmin, että voitamme 2–1 kuin 8–7.

— Koko ajan peli on kuitenkin mennyt parempaan päin, sanoo Kaartinen.

— Ja parhaimmillaanhan tarvitsee olla vasta helmikuussa, kun tosi pelit alkavat. Runkosarjassa ei ole oikeastaan muuta merkitystä kuin että sijoittuu neljän parhaan joukkoon ja saa kotiedun jatkopeleihin. Niissä systeemi on raaka, kun jatkopaikka irtoaa kahdella voitolla.

Tilastot puoltavat vierasvoittoa

Kampparien ja JPS:n kohtaamisesta voi ennustaa taas tasaväkistä vääntöä. Vielä 2010-luvun alkuvuosina Kampparit oli otteluissa niskan päällä, mutta kolme viimeistä kautta ovat olleet niin sanottuja maalin pelejä pari poikkeusta lukuunottamatta. Kahdeksasta kohtaamisista kuusi on päättynyt maalin erolla.



Poikkeuksellista on vielä se, että otteluista seitsemän on vienyt nimiinsä vierasjoukkue. Vain kerran, kauden 2015–16 pronssiottelussa, kotijoukkue Kampparit voitti maalein 10–3.

— Ei siihen ole olemassa mitään syytä. Ottelut ovat vain menneet niin, miettii Alpo Kaartinen.

Kuluvalla kaudella Kampparit ja JPS ovat kohdanneet kertaalleen harjoitusturnauksessa. Tuolloin Kampparit oli parempi maalein 6–3. Sen perusteella Kaartinen ei kuitenkaan tekisi pitkälle meneviä johtopäätöksiä.



Se, että JPS porskuttaa sarjassa tappioitta kakkosena, pohjaa paljolti siihen, että se pääsi aloittamaan kauden Veiterän tapaan siitä, mihin se jäi viime kauden päätteeksi. Muut joukkueet Kampparit mukaan lukien muuttuivat paljon.

— JPS on aivan hyvin voitettavissa niin kuin kuka tahansa joukkue tässä sarjassa. Ottelu näyttää, missä me menemme tällä hetkellä, sanoo Kaartinen.



Kampparit–JPS perjantaina kello 18.30 Hänskissä.