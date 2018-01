Kaatuuko KalPa neljännellä yrittämällä ysäri-illassa? — Zach Budishille 1990-luvun musiikki tarkoittaa AC/DC:tä Jukurien amerikkalaishyökkääjä jännittää myös toisten viikinkipaitojen otteita, sillä kotiseudun Minnesota Vikings voi edetä NFL:n loppuottelu Super Bowliin. Vesa Vuorela Yhdysvaltalainen Zach Budish on Jukurien paras pistemies.

Jukurit ja Kuopion KalPa ovat kohdanneet tällä kaudella kolmesti, ja jokaisella kerralla ovat pohjoissavolaiset poistuneet voittajana kaukalosta. Edellisestä ottelusta on kuitenkin vierähtänyt aikaa jo yli kaksi kuukautta.

— KalPa on pelannut sen jälkeen hyvin, kun viimeksi kohtasimme. Kannattajille ottelu on iso juttu, joten toivotaan että tunnelma on kohdallaan ja pelaamme hyvin, Jukurien hyökkääjä Zach Budish tuumii.

Viime peleissä kuopiolaisillakin on ollut omat vaikeutensa, sillä meno on pitkän syksyn voittoputken jälkeen tasoittunut. Perjantaina KalPa kohtasi vielä Jypin.

Jukurit sen sijaan on päässyt yli heikosta alkukaudesta, ja pelannut pitkään kelpo pistetahdissa. Se näkyi viimein sarjataulukossakin, kun jumbosija jäi taakse jouluna.

— Alku oli huono, mutta pelimme on löytynyt. Viimeisen noin kymmenen ottelun ajan olemme olleet hyviä.

Budish itse on löytänyt myös oivallisen vireen. Jukurien kultakypärä on nakuttanut 35 otteluun tehopisteet 12+11=23.

Keskiviikon vierastappio ja kolmen maalin johtoaseman hukkaaminen KooKoota vastaan kuitenkin kismittää.

— Kävimme asian läpi ja toivottavasti sitä ei tapahdu enää uudelleen. Tässä vaiheessa kautta niin ei enää pitäisi tapahtua, Budish toteaa.

— Johtoasemassa pitää vain jatkaa niiden asioiden tekemistä, joilla johtoon on päässyt, Budish lisää.

Puolustajat pelaavat aggressiivisemmin

Budish pelaa Suomessa toista kauttaan. Sarja, kaupunki ja arkielämä ovat tulleet tutummiksi. SM-liigan pelin muuttumisesta nopeampaan suuntaan on ollut paljon puhetta, mutta Budish ei näe pelissä suurta muutosta.

— Peli on melko samanlaista. Suurin muutos on tullut siinä, että puolustajat ovat aggressiivisempia niin puolustaessa kuin hyökätessä, snoo Budish.

Isokokoisena pelaajana Budishilta odotetaan myös fyysisyyttä, mikä näkyy erityisesti vahvana kulmapelaamisena.

Kolikon kääntöpuolelta voisi löytyä isot jäähymäärät, mutta rangaistusaition penkkiä Budish on kuluttanut maltillisesti, kun jäähysaldosta (49 minuuttia) poistetaan Vaasassa tullut suihkukomennus ja kolmen ottelun pelikielto.

— Mailasta vihelletään herkemmin jäähyjä, kuin Pohjois-Amerikassa. Se oli iso opin aihe viime kaudella. Nyt päävammat ovat olleet paljon puheenaiheena. Silloin on oltava varovainen, kun vie taklaukset loppuun asti.

Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä on eroa myös aloituksissa. SM-liiga muutti vielä aloitussääntöään joulun jälkeen, missä pelaajilla on ollut opettelemista.

— Aloituksessa ei saa varastaa (cheat) yhtään. Säännön kanssa on oltu todella tiukkoja alussa. Olen itse usein aloituksessa silloin, kun kentällä on keskushyökkääjämme, joten tilanne on kannaltani hyvä. Voin yrittää ottaa etua.

Myöhäinen aloitusaika ei vaikuta pelaajiin

Kiekko putoaa lauantaina jäähän poikkeuksellisesti vasta kello 19.30. Syynä on taitoluistelun Crystal cup, jonka kanssa Jukurit on tehnyt yhteistyötä viikonlopun tiimoilta.

Pelaajan näkökulmasta kellonajalla ei ole väliä.

— Systeemit eivät juuri muutu. Menemme jäälle, katsomme videot ja sen jälkeen on lounas, ehkä pienet torkut kotona. Lisäksi yliopistossa pelattiin tuohon aikaan, joten minulle se ei ole uusi juttu.

Pelin teemana on lisäksi 1990-luku, joka kuulunee ennen kaikkea ottelun musiikissa. Vuonna 1991 syntynyt Budish muistaa vuosikymmeneltä erityisesti AC/DC:n, jonka pitkä ura on jatkunut vielä tälle vuosikymmenelle saakka.

— AC/DC:n kappaleita oli paljon soitossa, kun pelasin juniorikiekkoa. Kotipelejä on kauden aikana paljon, joten teemat tuovat vaihtelua ja ovat faneille hyvä juttu.

Ainakaan sisääntulobiisinä Australian rock-jyriä ei kuulla, sillä Jukurien Facebookissa järjestämän biisiäänestyksen voittajaksi on selvinnyt saksalaisen eurodance-pumpun Scooterin kappale Fire.

Jukurien miehistön terveystilanne on hyvä, sillä sivussa ovat vain pitkäaikaispotilaat. Kouvolassa pelin kesken jättänyt Joonas Kalliola ja aivotärähdyksen viime viikolla saanut Ville Hyvärinen ovat joukkueenjohtaja Mikko Hakkaraisen mukaan terveiden kirjoissa.

Minnesotassa on jännät paikat

Yhdysvaltain pohjoisosissa sijaitsevan Budishin kotiosavaltion Minnesotan yksi kutsumanimistä on ”State of Hockey”, jääkiekon osavaltio. Lajilla on vahva asema myös osavaltion yliopistourheilussa, sillä esimerkiksi USA:n alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa on seitsemän pelaajaa Minnesotan yliopiston pääkampuksen ja Duluthin kampuksen joukkueissa.

Budishin lapsuus osui kuitenkin aikaan, jolloin osavaltio oli ilman NHL-joukkuetta. Minnesota North Stars muutti Dallasiin 1993 ja NHL-jääkiekko palasi Minneapolisin ja Saint Paulin muodostamaan Twin Citiesiin kaudeksi 2000—2001 Minnesota Wildin myötä.

Siksi Budish vannookin urheilussa amerikkalaisen jalkapallon Minnesota Vikingsin nimeen, Jukurien lisäksi.

— Vikingsistä on tullut joukkueeni, ja he ovat aina olleet suosikkini.

Minnesotassa riittää jännitettävää seuraavina viikkoina, sillä Vikings raivasi vahvan kauden jälkeen tiensä NFL:n pudotuspeleihin. Loppuottelu Super Bowl, joka pelataan vieläpä Vikingsin kotistadionilla, on kahden voiton päässä.

— Siitä tulee todella jännittävää! Isäntäjoukkue ei ole koskaan voittanut Super Bowlia, mutta olen optimisti ja uskon Vikingsiin. Takuuta ei sille kuitenkaan uskalla antaa.

Budishin vanhemmat ovat Vikingsin kausikorttilaisia, joten perheen sunnuntait kuluvat lajin merkeissä talvisin.

— Veljilläni on liput loppuotteluun. Ensimmäinen pudotuspeliottelu on vielä kotona. Tämä voisi olla meidän vuotemme, mutta Vikings on murtanut kannattajien sydämet muutaman kerran.