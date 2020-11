Vuoden 2021 ravikalenteri ei tuo suuria muutoksia Mikkelin kilpailuvuoteen. Ravipäiviä ravirata sai 16 kilpailupäivää, yhden kuluvaa vuotta vähemmän. Ravipäivistä yksi, lauantai 7. elokuuta, järjestetään Savonlinnan Hannolanpellon radalla.

– Pudotus oli tiedossamme, mutta pitkällä tähtäimellä haluamme nostaa Mikkelin osuutta ravipäivistä. Olemme keskellä hevosrikasta aluetta ja rataolosuhteisiin on panostettu merkittävästi, Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen toteaa.

Ravien Suomen Hippos karsi ravipäivien määrää 36:lla, joten ensi vuonna ravitapahtumia on 474. Luvussa eivät ole mukana paikallisravit ja harjoitusravit.

– Ensi vuoden kilpailukalenteriin ei käytännön tasolla tullut suuria muutoksia, kun tutut kilpailukonseptit säilyivät ja niitä päästään kehittämään entisestään. Kilpailupäivien määrä väheni hieman, mutta tällä pyrittiin tehostamaan ravien kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ajankohdallisesti sekä alueellisesti, Hippoksen kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen kommentoi tiedotteessa.

St Michel heinäkuussa

Mikkelin raviradan tärkein tapahtuma St Michel on omalla paikallaan. Kaksipäiväinen raviviikonloppu järjestetään heinäkuun 17.–18. päivinä.

Mittavan remontin läpikäyneellä Mikkelin radalla kausi alkaa helmikuun 1. päivänä ja päättyy marraskuun 22. päivä. Molempina päivinä ajetaan Magic Monday-ravit, jolloin ravilähtöjä ajetaan kahdella raviradalla vuorotellen.

Lauantairavit-nimellä kulkevia Toto75-päiviä Mikkelissä ajetaan St Michelin lisäksi kaksi, ensimmäinen 20. helmikuuta ja viimeinen 16. lokakuuta.

Ravikausi painottuu kevääseen ja alkukesään, sillä ravipäivistä kymmenen ajetaan ennen St Micheliä. Kevään ja kesän yleisin kilpailupäivä on tiistai.

– Kevätpainotteisuutta olemme myös toivoneet, että vauhti kiihtyisi St Micheliä kohti. Tiistai on ollut Mikkelissä perinteinen ravipäivä, muun muassa Charme Asserdalin Euroopan ennätys on juostu Mikkelin tiistai-illassa aikanaan. Lisäksi meillä on hyvät kolme itsenäistä lauantain kilpailupäivää, Tiainen sanoo.

Kuninkuusravit Seinäjoella

Koronavirus jätti jälkensä tämän kauden ravikalenteriin muun muassa siten, että suuret yleisötapahtumat kutistuivat rajoitusten vuoksi. Tästä johtuen kuninkuusravit ajetaan ensi vuonnakin Seinäjoella heinä-elokuun vaihteessa.

Kotimaisen suurkilpailukauden avaa Seinäjoki Race 17. huhtikuuta. Finlandia-ajon ympärille rakeentuu kaksipäiväinen ravitapahtuma 8.–9. toukokuuta ja Kouvolan Kymi GP ravataan 19. kesäkuuta. Suur-Hollola-viikonloppua vietetään kaksi viikkoa ennen St Micheliä.

Syksy puolestaan on ikäluokkakilpailujen aikaa. Lämminveristen derby ratkeaa Vermossa 4. syyskuuta ja suomenhevosten derby 21. elokuuta Jyväskylässä. Kriteriumien loppukilpailut ajetaan 2. lokakuuta Tampereen Teivossa.