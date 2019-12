Maailman paras salibandyseura Classic toi menestysreseptinsä Mikkeliin — Lajilla on hyvät mahdollisuudet myös kasvukeskusten ulkopuolella

Salibandyseura Tampereen Classic perustettiin vuonna 1990 tennispelaaja Veli Paloheimon polttareissa. Viisi vuotta myöhemmin perustajäsen Pasi Peltola totesi, että pelkillä tenniksenpelaajilla ei taideta salibandyn Suomen mestaruutta voittaa. Tämän jälkeen seura avattiin myös muille kuin tenniksenharrastajille.

Seuraavaksi voisi todeta, että loppu on historiaa. Ihan niin suoraviivaisesti Classicin menestystarina ei edennyt, mutta vuonna 2019 Classic on maailman menestynein salibandyseura.

Lajissa on hyvä suuntaus, kun osa seuroista on kasvattajaseuroja ja osa tähtää kilpaurheiluun. — Pasi Peltola

Seura on voittanut neljästi peräkkäin miesten Suomen mestaruuden ja on hallitseva seurajoukkueiden maailmanmestari. Tarinaan kuuluu niin Peltolan loppuunpalaminen kuin yhteisöllisyyden ja yhteiskuntavastuun nostaminen seuran arvoihin kauan ennen kuin se oli trendikästä.

Kaikilla on paikka Classicissa

Nyt Classic tunnetaan paitsi menestyksestään, myös yhteisöllisyyden nimeen vannovasta Family-hengestään sekä lajia levittävistä tempauksistaan. Classic on vienyt otteluitaan niin Singaporeen kuin Saimaa-stadiumille Mikkeliinkin.

— Me olemme globaali seura. Kuka tahansa, jolla on sininen sydän, voi kuulua Classicin familyyn, sanoo Classicin toiminnanjohtaja Peltola.

Peltola sanoo, että salibandy on Suomessa yhteiskunnallisesti merkittävä laji. Puolella miljoonalla harrastajalla ja lähes 70 0000 lisenssipelaajalla, sitä on mahdotonta sivuuttaa.

— Linnan juhlissa nähtiin useita salibandypelaajia, ja Suomi on myös maailman paras salibandymaa. Se tuo oman painoarvonsa.

— Salibandyliiga kaipaa terävöittämistä ja siinä on onkin brändityö meneillään.

Jaakko Avikainen Classicin toiminnanjohtaja Pasi Peltola on vienyt tamperelaisten otteluita niin Singaporeen kuin sunnuntaina Saimaa-stadiumille Mikkeliinkin.

Salibandy vetoaa nuoriin

Miesten salibandyliiga on paininut muun muassa heikkojen katsojamäärien kanssa. Peltola kuitenkin painottaa, että katsojamääriin ei kannata tuijottaa liikaa.

— Monet urheilulajit ovat sen tosiasian edessä, että ihmiset tekevät omalla vapaa-ajallaan jotain muuta kuin menevät paikanpäälle urheilua katsomaan. He katsovat peliä sitten netistä tai telkkarista.

Salibandy on nuori laji ja vetoaa myös nuoriin. Tämä näkyy muun muassa sosiaalisen median seuraajamäärissä.

— Salibandyn pitäisi saada kaupallistettua netti-tv ja sosiaalinen media ensimmäisten joukossa.

Hyvä olla kasvattajaseurakin

Peltola uskoo, että salibandyllä on hyvät mahdollisuudet myös kasvukeskusten ulkopuolella. Peltolan mukaan laadukas tekeminen ei riipu sarjatasosta.

— Lajissa on hyvä suuntaus, kun osa seuroista on kasvattajaseuroja ja osa tähtää kilpaurheiluun. Se on mielestäni tervettä. On ihan hyvä olla kasvattajaseura. Myös sitä työtä voi tehdä laadukkaasti ja keskittyä siihen.

Mutta mikä tekee Classicista niin ylivoimaisen joukkueen tällä hetkellä? Vastaus on koko seuran tekemä työ: seurassa uskotaan omaan seuraidentiteettiin, arvoihin ja pelaajien kehitykseen. Kun se mylly on jauhanut tarpeeksi pitkään, se tuottaa vääjäämättä myös huippupelaajia.

— Joukkueen pelaajat ovat kovia urheilijoita muutenkin kuin harjoituksissa. He elävät urheilijat elämään ympäri vuorokauden. Vaatimustaso on kova. Seurassa pelaa paljon omia junioreita, jotka pelaavat seurannäköistä peliä ja seuralle, kuvailee Peltola Saimaa-stadiumin kentällä nähtyä joukkuetta.

Jaakko Avikainen Happeen maalivahti Markus Laakso torjui Classicin maalintekoyrityksen.

Classic nousi lopussa voittoon

Urheiluseura Hatsina järjesti 40-vuotisjuhlavuotensa päätteeksi salibandykarnevaalit Saimaa-stadiumilla, kun Tampereen Classic ja Jyväskylän Happee kohtasivat miesten salibandyliigan ottelussa. Vierasjoukkue Happee pelasi kauden parasta peliään ja haastoi Classicin tiukasti. Isäntäjoukkue Classic vei lopulta ottelun 7–5 (1–2, 2–1, 4–2) –lukemin.

Ottelu pelattiin stadiumilla huikeassa puitteissa 762 katsojan edessä. Pelissä kolme maalia iskenyt Classicin Ville Lastikka totesi, että Mikkelissä oli kiva pelata.

— Täällä on tilaa kentän ympärillä ja se sallii fyysisen ja kovatempoisen pelin.