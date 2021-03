Kommentti: Kapteenin ulostulo ei muuttanut mitään

Tiistain Lukko-ottelun jälkeen Jukurien kapteeni Jesper Piitulainen jyrisi kovia sanoja seuran julkaisemassa videohaastattelussa.

– Kaiken kaikkiaan sanattomaksi vetää tämän päivän peli ja ylipäätänsä koko tilanne, missä mennään Mikkelissä, sanoi kapteeni.

Koronavirus vaikutti, tottakai. Kaikki on vaikuttanut kaikkeen, mutta karu tosiasia on tämä: Jukurien viides liigakausi ja seuran 50-vuotisjuhlakausi on katastrofi. Pudotuspelipaikkaa tavoitellut joukkue putosi kelkasta jo kauden puolivälissä

Piitulainen pohti myös, tunteeko joku piston sydämessään, jos ei ole pystynyt antamaan kaikkea seuralle. Saman kysymyksen voi toistaa torstai-illan jälkeen.

Juuri nyt Jukurit ei tarjoa Mikkelillekään kovinkaan myönteistä näkyvyyttä.

Jos nyt elettäisiin rinnakkaistodellisuudessa, jossa SM-liiga olisi auki, olisi Jukurit uhkaavasti matkalla kohti karsintoja. Samalla pelillinen umpisolmu on yhä tiukemmassa.

Nyt pelataan uskottavuudesta, joka kärsii koko ajan lisää kolhuja. Jos tähän ei joukkue itse löydä herätystä, niin löytäisikö sellaisen seurajohto?