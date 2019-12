Jukurit päätti vuoden tutuissa tunnelmissa — KooKoo haki pisteet Kalevankankaalta

Jos Mikkelin Jukureilta on kadoksissa kyky ratkaista tiukat ottelut edukseen, Kouvolan KooKoolla se vaikuttaa olevan tallella. Maalivahti Sami Rajaniemi teki parhaansa, että Jukureilla olisi mahdollisuudet voittoon, mutta mikkeliläisjoukkue hukkasi hyvän otteensa kolmannen erän tasoitusmaalin jälkeen.

KooKoo ratkaisi ottelun edukseen vain pari minuuttia mikkeliläisten tasoituksen jälkeen. Voittolukemat olivat kouvolalaisille lopulta 1—3. Jukurit haki lopussa tasoitusta ilman maalivahtia, mutta ei saanut peliä missään vaiheessa haltuun KooKoon päässä ja kouvolalaisten kolmas maali syntyi tyhjään maaliin.

— Tulos harmittaa. Kova työmäärä tehtiin tänään, mutta jos tekee vain yhden maalin ottelussa, niin on vaikea voittaa, totesi Jukurien puolustaja Mikko Kuukka.

— Virheistä pitää päästä eroon, mutta ne kuuluvat jääkiekkoon eikä niitä saa pelätä. Tälle joukkueelle on käynyt liian monta kertaa, että ollaan kolmannessa erässä hyvissä asemissa ja peli on kääntynyt vastustajalle.

Ei ensimmäistäkään jäähyä

Ottelun ensimmäinen erä oli varsinaista kamppailupelaamista ja sitä avitti myös tuomareiden salliva linja. Ottelussa ei vihelletty yhtään rangaistusta. Tuomarien pilli ei soinut kolmannessa erässä edes tilanteessa, jossa Aleksander Bonsaksen löi poikittaisella mailalla Ville Leskiseltä kypärän päästä.

— Meidän kannalta olisi ollut hyvä, että oltaisiin saatu tiukassa pelissä erikoistilanteita. En ole aikaisemmin tuomareista mitään sanonut, mutta kaksikolta meni ohi paljon. Mutta emme me tuomareihin hävinneet, totesi Jukurien valmentaja Pekka Kangasalusta.

Peli meni varsinkin loppua kohden nuhjaamiseksi eikä hyviä maalipaikkoja nähty kummassakaan päässä. Jukurit sai ajoittain painetta KooKoon päätyyn, mutta kouvolalaiset saivat pidettyä Jukurien laukaukset vähissä. Loukkaantumisen jälkeen kentälle palannut Aleksandr Jakovenko kolisutteli yläputkea laukauksellaan.

Jukurit nukahti avausmaalissa

KooKoon avausmaali syntyi Jukuri-puolustuksen nukahduksesta, kun Juha-Pekka Haataja oli unohdettu täysin vapaaksi Jukurien maalille. Haataja sai rauhassa ujuttaa kiekon etukulmasta ohi Rajaniemen.

Toisessa erässä Jukurit sai enemmän liikettä hyökkäyssuuntaan ja sitä myöten myös enemmän kiekkoa maalille. KooKoon tasoista puolustusta vastaan vain saadut maalipaikat pitäisi käyttää.

Jukurien kaivattu tasoitus tuli kolmannen erän alkupuolella, kun keskiviivalla kiekon saanut Mika Partanen pujotteli läpi KooKoon puolustuksen läpi ja rikkoi vihdoin Henrik Haukelandin nollapelin. Jukurit sai kuitenkin kylmää vettä niskaansa vain pari minuuttia myöhemmin, kun puolustus oli myöhässä ja Trevor Mingoia pääsi viimeistelemään etukulmasta.

Sheffieldistä siirtynyt Kuukka on ollut Jukurien joukkueen mukana kuudessa ottelussa, josta voitto on tullut vain ensimmäisestä.

— Voittamaanhan tänne tultiin, tappiot aina rassaavat mieltä ja se näkyy myös joukkueessa. Mutta päivittäinen tekeminen on huippulaatua ja usko omaan tekemiseen on kova. Jokainen yrittää parhaansa joka ilta niin päästään takaisin oikealle tielle.

Kuukka: Älä koskaan anna periksi

Vuoden 2019 viimeisessä ottelussa yllettiin myös tämän kauden toiseksi suurimpaan yleisömäärään. Kalevankankaalla pelattiin pitkästä aikaa hyvissä tunnelmissa, osansa tunnelmaan toi Kouvolasta saapunut bussilastillinen kannattajia. Kuukka välitti Jukurien uudenvuodenlupauksen kannattajille.

— Never give up. Älä koskaan anna periksi. Me uskotaan omaan tekemiseen ja uskotaan myös faneihin. On hienoa, että hallissa on mökää. Kyllä tämä tästä kääntyy kun pidetään työmäärä ja yhtenäisyys kasassa.