Mikkeli sai e-urheiluun keskittyvän seuran — Turnauskin on jo suunnitteilla Viime syksynä perustettu Mikkeli eSports ry tavoittelee yhteistä pelipaikkaa e-urheilusta kiinnostuneille. Vesa Vuorela Mikkeli eSportsin puheenjohtaja Kai Räihä näkee, että elektronisella urheilulla on hyvät kasvun mahdollisuudet.

Vaikka perinteisemmän urheiluyleisön tietoisuuteen elektroninen urheilu (esports) ei ole vielä noussut, on se maailmalla jo suuren luokan touhua.

Mikkeli on saanut esportsiin keskittyvän seuran viime vuonna. Mikkelin esports ry:n jäsenmäärä on toistaiseksi kymmenkunta, mutta lisää otetaan mukaan. Seura haluaa tuoda Mikkelin esports-harrastajat yhteen.

— Ainoa kriteeri on se, että on jollakin tavalla esportsista kiinnostunut. Ei tarvitse olla edes pelaaja, vaan voi olla kiinnostunut myös pelien teknisestä puolesta, seuran puheenjohtaja Kai Räihä sanoo.

Joukkue vielä kokoamatta

Pelien suhteen seura ei ole tehnyt rajauksia.

— Haluamme lähteä siitä, että saamme mahdollisimman kattavasti porukkaa mukaan. Counterstrike, Overwatch, Dota ja Playerunknown’s Battlegrounds eli PUBG löytyvät. Ja konsolipuolelta etenkin NHL, luettelee Räihä.

Oman Counterstrike-joukkueen nimikin on sopivasti Etelä-Savon maakuntakala huomioiden muikkuCS.

— Joukkuetta ei vielä ole kasassa, mutta nimi on tosiaan olemassa, Räihä sanoo.

Mikkeliin oma pelipaikka

Toiminnan vauhdittamiseksi suunnitteilla on jäsentenvälinen turnaus kevään mittaan. Turnauksen finaalit Räihä haluaisi tuoda yleisön eteen kaupunkiin.

— Tähän turnaukseen saisivat omat kaveriporukat laittaa joukkueet pystyyn. Ja tietysti yksin pelattavia pelejä pelataan yksin.

Oman turnauksen lisäksi Mikkeliin halutaan myös oma pelipaikka.

— Vähän samalla tavalla kuin jalkapallon pelaamiseen tarvitaan jalkapallokenttä, haluaisimme tuoda Mikkeliin oman pelikeskuksen, jotta porukka pääsisi harrastamaan pelejä yhdessä.

Kilpapelikeskuksia löytyy muun muassa Kuopiosta. Esportsia Mikkelissä on tarkoitus tehdä tunnetuksi myös lajiin keskittyvällä leirillä.

— Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna teemme Otavan Opiston kanssa yhteistyössä ammattina esports -leirin. Leirille saapuu ammattipelaajia tuomaan valmennusoppia.

Esports kasvanut vauhdilla

Esportsin kehitys on ollut nopeaa. Ensimmäiset tietokonepeliturnaukset on pelattu jo 1970-luvulla, mutta läpimurtoa elektroniset urheilulajit tekevät nyt. Suurempi kasvu on alkanut tällä vuosituhannella.

— Esportsilla on hyvät mahdollisuudet kasvaa. Tekniikka kehittyy paljon. Jos verrataan vaikkapa jalkapalloon, joka on kehittynyt vuosisatojen aikana, on esports kasvanut vauhdilla, Räihä sanoo.

Lajin kotimaista infrastruktuuria parannetaan parhaillaan. Suomen elektronisen urheilun liitto on perustamassa lisenssijärjestelmää.

— Lisenssin avulla saataisiin kaikki esports-pelaajat liiton alle ja rekisteriin. Vierumäen urheiluopistosta on valmistunut ensimmäinen esports-valmentaja ja Vuokatissa on ammattitason pelaajille esports-keskus, esittelee Räihä.