KHL-joukkue joutui koville Jukurien käsittelyssä — "Toivottavasti Vitjaz ei nappaa Rindelliä bussiinsa"

Jaakko Avikainen Jukurit piti venäläisvastustajansa tiukoilla.

Jukurit oli ottelun alussa hätää kärsimässä, kun KHL-liigan HK Vitjaz Podolskin luistin kulki liukkaasti. Isokokoinen venäläisjoukkue ei kuitenkaan päässyt missään vaiheessa karkuun, ja pelin edetessä Jukurit oli kentällä jopa hallitsevampi osapuoli.

— Siihen olen todella tyytyväinen, miten fysiikkamme tässä pelissä toimi. Kun iso kaveri alkoi vähän väsyä, meillä jalka ja keuhko toimivat, summasi Jukurien päävalmentaja Pekka Kangasalusta.

Viimeistelytaidossa oli kuitenkin pieni ero Vitjazin hyväksi, joten Imatralla leireilevä vierailija poistui Kalevankankaalta taskussaan voitto lukemin 3—4 (0—1, 2—2, 1—1).

— Niin, mehän tässä pelissä lopulta jouduimme virheet tekemään, että kaveri voittaa. Harmittavia maaleja, mutta pelissä oli myös paljon hyviä juttuja. Tänään nähtiin, mitä koneesta saa irti, kun tulee uskallusta, Kangasalusta totesi.

Jaakko Avikainen Jukurien Axel Rindell vääntämässä Vitjazin Komarovin kanssa.

Toisessa erässä mukaan

Ratkaisevan maalin Sami Rajaniemen selän taakse iski Vitjazin laituri Svjatoslav Grebenshnikov. Hyökkääjä ajoi vahvasti maalinedustalle ja nosti kiekon etukulmasta sisään.

SKA Pietarin kasvatti Grebenshnikov näytti maalivainuaan myös toisessa erässä karkaamalla läpiajoon ja ohittamalla Rajaniemen seurannesta rankkarista.

Kotijoukkue nousi peliin mukaan toisessa erässä. Erätauon molemmin puolin tulleet ylivoimat käänsivät pelin hallinnan Jukureille ja lopulta Henri Nikkanen lähetti terveisiä Winnipegiin taituroimalla isännät 1—1:een komealla osumalla.

— Henriltä hieno tasonnosto keskiviikosta. Nuorille pelaajille on annettava aikaa, Kangasalusta totesi.

Jukurien puolustuksessa Axel Rindell pelasi toisen hyvän ottelun. Rindell kolisutti kertaalleen maalikehikkoa ja selviytyi kovavauhtisessa pelissä hyvin myös alakerrassa.

— Toivottavasti Vitjaz ei nappaa miestä bussiinsa, lohkaisi Kangaslusta.

— Axel oli kentän paras puolustaja tänään. Hä pelasi huikean ottelun, jatkoi Kangasalusta.

Jaakko Avikainen Nikita Komarov (71) oli monessa mukana.

Leskinen elää urheilijan elämää

Kaksi muuta Jukurien osumaa iski Ville Leskinen Teemu Henritiuksen syötöstä ylivoimalla. Pieksämäkeläinen osui kahdesti myös KalPaa vastaan.

— Leskinen otti kopin ja alkoi elää urheilijan elämää. Hän teki oikeita valintoja ja alla on hyvä kesä, Kangasalusta sanoi.

— Viime pelissä sain hyviä syöttöjä ja tänään Henritiukselta myös. Helppo niistä on pistää sisään, Leskinen tuumi.

Leskisellä on hyvä laukaus, mutta viime kausi tuotti maalintekijän potentiaalia väläytelleelle laitahyökkääjälle vain neljä maalia. Nyt odotukset alkavat olla huomattavasti korkeammalla.

— Kesällä pääsi treenaamaan hyvin. Lisäksi vaihdoin erilaiseen mailaan ja lapaan, joka on helpottanut laukomistani.

HK Vitjaz tuli Mikkeliin jonkun verran varamiehisellä kokoonpanolla. Ryhmästä olivat sivussa muun muassa hyökkääjäkolossi Jevgeni Artjuhin ja seuran suomalaispelaajat, mutta taitoa ja vahvuutta ”Ritareilla” silti riitti.

Sen sijaan paikalla olivat joukkueen suurin tähtipelaaja Aleksandr Sjomin ja Pohjois-Amerikasta Eurooppaan palannut Tshekin maajoukkuepuolustaja Jakub Jerabek. Sjomin jäi kuitenkin perjantai-iltana kohtalaisen näkymättömäksi.

SKA Pietarista Vitjaziin palannut maalivahti Igor Saprykin teki ottelussa tärkeitä torjuntoja. Saprykin torjui varmasti ja pysäytti toisen erän alussa varmalta näyttäneen maalin, kun Miika Roineen yritys lähietäisyydeltä kilpistyi venäläisvahdin kilven reunaan.

Vitjaz kärsi ottelussa myös epäonnea, kun Danila Kvartalnov paiskautui päin laitaa ottelun päätöserässä ja loukkasi kätensä pahan näköisesti.

Jaakko Avikainen Aku Alho ja Nikita Komarov maalinedustaistelussa.

Jukurit jatkaa Japaniin

Jukurit jatkaa otteluitaan hyvin erilaisessa kiekkoympäristössä, sillä joukkue matkaa viikonloppuna Japaniin. Jos KHL-seura oli Jukureille hyvä tekemisen mittari, on Jukurit sitä puolestaan Nikko Ice Bucksille.

Tochigin prefektuurissa noin 140 kilometrin päässä sijaitseva Nikko on Japanin jääkiekon tärkeimpiä keskuksia.

— Japani on minulle täysin tuntematon maa, jotain huhupuheita olemme toki paikallisesta jääkiekosta kuulleet. Reissu on hieno ja on tärkeää, että pääsemme viettämään joukkueen kanssa yhdessä aikaa, Leskinen sanoo.

Jaakko Avikainen Jukurien Aleksandr Jakovenkolla ei ollut jakoa, kun Komarov taklasi.