Jukurit pakotti Kärpät jatkoille, mutta hävisi taas maalilla

Jukurien alkukauden ottelut ovat noudattaneet samankaltaista kaavaa. Joukkue jättää jäällä hyvän kuvan itsestään, mutta samalla enimmät pisteet jäävät vastustajalle maalin erolla.

Keskiviikon jatkoaikatappio kestomenestyjä Oulun Kärppien kotihallissa oli Jukureilta jälleen kelpo ottelu.

— Maalivahti Sami Rajaniemi antoi meille mahdollisuuden pelata kolmen pisteen voitosta, Jukureiden päävalmentaja Pekka Kangasalusta kiitteli.

Rajaniemi sai venyä kiekon tielle 37 kertaa.

— Joka tapauksessa se, että saamme vieraista pisteen mukaan, on positiivinen juttu, valmentaja muistutti.

Rindell sai aihetta hymyyn

Jukurit pääsi avauserässä kuskin pukille, kun puolustaja Axel Rindellin rannekuti siniviivalta livahti Kärppien maaliin. Kyseessä oli täksi kaudeksi Jukureihin siirtyneen 19-vuotiaan ensimmäinen osuma Liigan parrasvaloissa.

– Se oli sellainen toimitus maalille, eihän tuollainen mene sisään ilman hyvää maskipelaamista, joten kiitokset maskipelaajille, Rindell hymyili.

Rindellin maali kantoi päätöserään saakka. Radek Koblizek ohjasi ilmasta Kärppien tasoituksen ja jatkoajalla oululaisten puolustaja Shaun Heshka tälläsi ratkaisun yläkulmaan.

Jukurit on saalistanut kauden kolmesta ottelustaan kaksi pistettä. Kun pelillinen ilme on kunnossa, tappioiden harmittelu on tässä vaiheessa kautta turhaa.

— Meidän täytyy vain oppia voittamaan. Ehkä maalinteossa pitäisi olla vieläkin enemmän halua, Rindell mietti.

Jukurit työllisti Kärppien maalilla torjunutta Justus Annusta 25 torjunnan verran.

— Oli meillä hyviä paikkoja lisämaaleihinkin, Rindell muistutti.

Jukureiden alivoimapeli ei ole ollut vielä tällä kaudella voittavalla tasolla. Oulussa joukkue selvitti kaksi vajaapeliä kunnialla. Jatkoajalla kolmella neljää vastaan sen sijaan helähti omissa.

Manner kehaisi Jukuri-vimmaa

Jukurit otti kautta aikain ensimmäisen liigavoittonsa Oulusta tämän vuoden alussa. Toinen näytti todennäköiseltä pitkään.

— Meidän olisi ollut helppo hävitä tänään kahden erän jälkeen, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner sanoi.

Vastustajalle annetuissa kehuissa ei ollut mukana turhaa kohteliaisuutta, sillä Jukurit teki aidosti Kärppien tähtisikermän olon tukalaksi.

— Jukurit pelasi tiiviisti ja heidän hyökkäysalueen pelaamisensa oli hyvää, Manner sanoi.

— Ehkä sattuma oli vähän meidän puolellamme.

Jukureiden uusi latvialaisvärväys Martins Dzierkals ei ollut mukana Oulussa. Hän harjoittelee vielä Mikkelissä.

— En osaa sanoa, milloin hän tulee mukaan peleihin. Täytyy muistaa, että hänen edelliset pelinsä ovat toukokuulta MM-kisoista, Kangasalusta sanoi.

Näin pelattiin

1. erä: 2.51 Axel Rindell (Jakub Galvas, Ville Leskinen) 0—1

.Jäähyt: 16.00 Mika Partanen J 2 min.

2. erä: ei maaleja.

Jäähyt: 31.41 Antti Jaatinen J 2 min.

3. erä: 48.55 Radek Koblizek (Shaun Heshka, Janne Pesonen) 1—1vt.

Jäähyt: 44.38 Aleksi Mäkelä K 2 min.

Jatkoaika: 61.05 Heshka (Jussi Jokinen) 2—1yv.

Jäähyt: 60.31 Ville Leskinen J 2 min.

Jäähyt yhteensä: Kärpät 1x2 min=2 min, Jukurit 3x2 min=6 min.

Maalivahtien torjunnat: Justus Annunen Kärpät 10+5+10=25, Sami Rajaniemi Jukurit 12+16+9+0=37.

Erotuomarit: Jari Levonen, Timo Ruuska (Lasse Lappalainen, Santeri Orava).

Yleisöä: 3905.