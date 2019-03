Tanuksen veljekset Kristian ja Jonatan kohtaavat ensimmäistä kertaa liigajäillä illalla Mikkelissä — Katso kokoonpanot Jukurit—Saipa-otteluun

Jukurien kausi jääkiekon SM-liigassa lähenee loppuaan. Mikkeliläisten urakka päättyy neljään peliin yhdeksän päivän sisään.

Näistä ensimmäinen on tänään keskiviikkona, kun SaiPa saapuu vastustajaksi Kalevankankaalle. Kaikkiaan kotipelejä on jäljellä kolme, joihin Jukurit satsaa unohtamatta vierasottelua Raumalla Lukkoakaan vastaan.

Jukurit kävi tiistaina keskuudessaan keskustelun siitä, miten loppukausi viedään päätökseen, vaikka panosta ei enää ole. Lopputulema oli se, että Jukurit haluaa jättää positiivisen jäljen eteläsavolaiseen jääkiekkoon ja sitä seuraaville.

— Se tarkoittaa sitä, että otamme myös voittoja kotipeleistä, kertoo Jukurien valmentaja Juuso Hahl.

SaiPan lisäksi Jukurit pelaa kotonaan Kärppiä ja päätöspelissä KooKoota vastaan.

— Pelicans-peli osoitti sen, että yksittäiselläkin voitolla on painoarvoa tässä sarjassa, viittasi Hahl reilun kahden viikon takaiseen voittolaukausvoittoon lahtelaisista.

Energia ei riittänyt viikonloppuna

Jotta voitto irtoaisi SaiPasta, on Jukurien hyökättävä huomattavasti paremmin kuin viimeisessä 0–2 -tappiollisessa pelissä Tapparaa vastaan lauantaina. Ottelussa Jukurit laukoi vain yhdeksän kertaa kohti Tapparan maalia.

— Tapparaa vastaan meillä ei riittänyt energiaa. Se meni puolustamiseen, selvittää Hahl ja sanoo energioiden kadonneen edellisillan ottelussa TPS:ää vastaan.

— Noin vähäiseen laukaisumäärään emme ole jääneet ikinä. Nyt meidän pitää pystyä hyökkäämään paremmin. Puolustimme kyllä hyvin.

SaiPa-pelistä Hahl odottaa muutenkin toisenlaista. Sen pelitapa on tyystin erilainen kuin Tapparan ja TPS:n.

— SaiPa on luisteleva ja taisteleva joukkue. Siinä emme saa jäädä heille jälkeen, painottaa Hahl.

— Ei SaiPa meille kuitenkaan mikään peikko ole.

Kauden aiemmissa kolmessa kohtaamisessa Jukurit on voittanut SaiPan kotonaan 4–2 ja hävinnyt Lappeenrannassa 2–3 ja 2–4.

Veljeksien ensimmäinen kohtaaminen

Jukurien Kristian Tanuksella, 18, on SaiPa-ottelussa oma panoksensa. Tapparasta lainattu keskushyökkääjä kohtaa nyt ensimmäisen kerran viisi vuotta vanhemman veljensä Jonatan Tanuksen.

— En ole koskaan pelannut SaiPaa vastaan. Kärkijoukkueita se tässä sarjassa on. On kaatanut isompiakin joukkueita, arvioi Tanus.

Kaksikosta Jonatan on jo kokenut liigapelaaja. Kuluvalla kaudella hänelle on kertynyt otteluja 50. Kristianilla on takaan 6 peliä Tapparassa ja 13 Jukureissa.

— Alku oli aika vaikea, kun en tuntenut porukkaa. Aika paljon auttoi, kun Honka (Anttoni) tuli mukaan, kiittelee Tanus nuorten maajoukkuekaveriaan sopeutumisesta Mikkeliin ja Jukureihin.

— Pelini on parantunut koko ajan, kertoo Jukureille neljä maalia tehnyt ja kaksi syöttänyt Tanus.

Tanuksen kausi jatkuu Jukurien liigapelienkin jälkeen, joko Mestiksessä Lempäälän Kisassa tai Jukurien A:ssa Nuorten SM-liigan pudotuspeleissä. LeKissä Tanus on kuluvalla kaudella pelannut jo 32 ottelua tehoin 13+29.

— Makon (päävalmentaja Marko Kauppinen) kanssa on puhuttu, että kun A:n pelit alkavat, minulla olisi mahdollisuus pelata ensimmäiset ottelut, sanoo Tanus.

Nuorten SM-liigan puolivälierät käynnistyvät 13.3. Kenet Jukurit kohtaa, ratkeaa tänään keskiviikkona viimeisen kierroksen jälkeen.

Mestiksen viimeinen kierros pelataan 15.3. ja pudotuspelit alkavat 19.3.

Illan ottelussa jäällä nähdään myös Jukurien ensimmäisen joukkueen 13 pelaajaa vuodelta 1970. Heidät esitellään ensimmäisen erän toisella mainoskatkolla.

Jukurit—SaiPa kello 18.30 Mikkelin jäähallissa.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#16 Teemu Henritius - #81 Kristian Tanus - #72 Vadin Pereskokov

#43 Antti Jaatinen - #7 Samuli Piipponen

#15 Ville Leskinen - #61 Markku Flinck - #54 Jesper Piitulainen

#8 Mikko Kokkonen - #96 Jimi Jalonen

#26 Harri Kainulainen - #23 Turo Asplund - #9 Miika Roine

#5 Ville Hyvärinen - #3 Anttoni Honka

#19 Nestori Lähde - #88 Julius Vähätalo - #25 Joonas Kalliola

7. puolustaja: #52 Valtteri Hietanen

#30 Sami Rajaniemi

(#1 Eetu Randelin)

SaiPa

#72 Elmeri Kaksonen - #86 Tyler Morley - #59 Topi Nättinen

#18 Kalle Maalahti - #25 Erik Autio

#64 David Goodwin- #40 Micke Saari - #17 Ahti Oksanen

#42 Robin Salo - #28 Brenden Kichton

#11 Jonatan Tanus - #55 Tomi Isomustajärvi - #13 Joni Nikko

#26 Markus Kojo - #16 Jere Seppälä

#80 Ville Vainikainen - #8 Ville Koho - #88 Oskari Lehtinen

7. puolustaja: #78 Miakel Kuronen

#35 Frans Tuohimaa

(#53 Niclas Westerholm)